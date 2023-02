Frust trotz guter Leistung: Florian Wirtz brachte Leverkusen zwischenzeitlich in Führung - am Ende verliert Bayer mit 2:3.

0:1, 2:1, 2:3 - Bayer Leverkusen steht am Ende einer spektakulären Partie mit leeren Händen da und muss auf das Rückspiel hoffen. Auch zwischen Barça und Manchester United geht es hoch her.

Bayer Leverkusen muss nach einem spektakulären und bitteren Europa-League-Abend um seine letzte Titelchance bangen. Die Werkself verlor in einer wilden Partie 2:3 (0:1) gegen AS Monaco und benötigt im Rückspiel am 23. Februar nun definitiv einen Sieg, um das Achtelfinal-Ticket zu lösen.

Ein kurioses Eigentor von Lukas Hradecky (9.) sowie die Treffer von Krepin Diatta (74.) und Axel Disasi (90.+2) entschieden eine temporeiche Begegnung und dämpften die Leverkusener Karnevalsstimmung mächtig. Moussa Diaby (48.) und Florian Wirtz (59.) mit einem Traum-Solo hatten die Partie zwischenzeitlich gedreht. Mut für das zweite Duell stiftete immerhin das Comeback des tschechischen Stürmers Patrik Schick.

Der Tscheche stand nach überstandenen Leistenproblemen und Krankheit wie angekündigt erstmals seit dem 1. November wieder im Bayer-Kader und kam in der 88. Minute aufs Feld. Bei Monaco, mit einem Ligasieg gegen Paris St. Germain angereist, startete Bayern-Leihgabe Alexander Nübel zwischen den Pfosten. Der Ex-Leverkusener Kevin Volland und der in Köln geborene Ismail Jakobs saßen zunächst auf der Bank.

Die Gesänge in der in bunte Farben getauchten Leverkusener Nordkurve verstummten schlagartig, als Hradeckys Missgeschick geschah: Der 33-Jährige ließ sich nach einem Rückpass von Jonathan Tah vor der eigenen Torlinie ohne Not auf einen Zweikampf mit Breel Embolo ein. Der Ex-Gladbacher war von hinten hart, aber nicht unfair angerauscht - letztlich beförderte Hradecky den Ball selbst ins Tor.

Die Rheinländer agierten in der Folge engagiert, aber zunächst auch glücklos. Das größte Raunen ging im ersten Abschnitt durch die Arena, als Robert Andrich knapp rechts vorbei zielte (45.+2). Monaco spezialisierte sich dagegen früh aufs Umschaltspiel: Embolo hätte bereits erhöhen können (21.), beim abgefälschten Schlenzer des Senegalesen Diatta (43.) reagierte Hradecky glänzend.

Dann jedoch kam Leverkusen mit deutlich mehr Tempo und Zielstrebigkeit aus der Kabine. Diaby belohnte dies prompt - und Wirtz zauberte: Vor den Augen von Bundestrainer Hansi Flick dribbelte der Nationalspieler aus rund 30 Metern Torentfernung los, ließ mehrere Gegenspieler stehen und schloss gezielt ab. Monaco kam jedoch zurück. Kurz vor dem Ende traf Leverkusens Adam Hlozek (87.) den Pfosten - dann schockte Disasi die Gastgeber per Fernschuss.

Spektakel auf Augenhöhe - Barça und Manchester trennen sich 2:2

Der FC Barcelona hat im Duell der Schwergewichte in der Zwischenrunde der Europa League einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft um den deutschen Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen und den ehemaligen Bayern-Star Robert Lewandowski kam im Hinspiel gegen Manchester United trotz Führung nur zu einem 2:2 (1:1) und steht somit vor dem Gastspiel in England unter Druck.

"Wir hätten am Ende gewinnen können. Nun starten wir bei 0:0 in Old Trafford", sagte Barça-Coach Xavi. Manchester sei derzeit "eines der besten Teams in Europa". United-Torschütze Marcus Rashford sprach von einem "am Ende enttäuschenden Ergebnis" für die Red Devils.

Marcos Alonso (50.) hatte den Champions-League-Absteiger aus Barcelona in Führung gebracht. Doch nur wenig später glich Rashford (53.) aus. Nach einem Eigentor des französischen Vizeweltmeisters Jules Koundé (59.) lag Manchester vorne, Raphinha (76.) sorgte für das 2:2. Damit setzte Barcelona seine beeindruckende Serie fort: Seit nun 17 Pflichtspielen (15 Siege, 2 Unentschieden) ist Barça ungeschlagen, zuletzt hatten die Katalanen im Oktober eine Niederlage kassiert (0:3 gegen Bayern München in der Champions League).

Juve spielt nur 1:1 - Sevilla und Salzburg gewinnen

Auch Juventus Turin legte nach dem Aus in der Champions League einen holprigen Start hin. Der italienische Rekordmeister kam trotz Führung durch Dusan Vlahovic (13.) gegen den FC Nantes nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Ludovic Blas glich in der 60. Minute aus. Der FC Sevilla hingegen stieß die Tür zur nächsten Runde durch das 3:0 (1:0) gegen PSV Eindhoven weit auf. Auf Kurs Richtung Achtelfinale ist auch Schachtjor Donezk nach einem 2:1 (2:0) gegen Stade Rennes. RB Salzburg jubelte nach einem späten Treffer von Nicolas Capaldo (88.) über ein 1:0 (0:0) gegen AS Rom und erspielte sich eine gute Position fürs Weiterkommen. Sporting Lissabon trennte sich dank des späten Ausgleichstreffers von Sebastian Coates (90.+4) mit 1:1 (0:0) vom FC Midtjylland.