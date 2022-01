Damit steht der Klub mitten in einer Krise ohne sportliche Führung da. Der Manager erwarb sich große Verdienste bei der Borussia, holte unter anderem Talente wie Reus, Dante, Xhaka, Kramer oder Kruse.

Max Eberl verlässt nach 23 Jahren Borussia Mönchengladbach. Mitten in der Krise steht der Verein somit ohne Führung da. Auch wenn eine Bestätigung des Vereins noch aussteht, wurde der Abschied nach Informationen des Sport-Informationsdienstes schon vor Tagen vereinbart. Bereits auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel bei Hannover 96 hatte der Sportdirektor ungewohnt fahrig gewirkt, einsilbig geantwortet und Trainer Adi Hütter gar zweimal "Dieter" genannt. In Hannover saß er dann ebenso wie im Heimspiel gegen Union Berlin nicht mehr auf der Bank, laut Borussia war Eberl "erkrankt". Eine Rolle bei dem Abschied soll auch das Privatleben gespielt haben.

Eberl hatte im Dezember 2020 seinen Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert und anschließend eine viel beachtete Auszeit genommen. Laut dem Sender Sky soll die Suche nach einem Nachfolger vereinsintern bereits laufen. Wenn der Rücktritt genau erfolgen soll, ist demnach aber noch offen. Möglich sei dies bereits in den nächsten Tagen oder spätestens am Ende der Saison, schrieb Sky Die Bild-Zeitung berichtete, dass Eberl Gladbach-Boss Rolf Königs um eine Freigabe vom Sportdirektoren-Posten zum 31. Januar gebeten haben soll. Das soll der 80-Jährige aber abgelehnt haben..

Für die Borussia kommt die Trennung zur Unzeit: Nach 20 Spielen in dieser Saison rangiert die Gladbacher Borussia unter Hütter aber nur auf dem zwölften Tabellenplatz. Mit 20 Punkten hat der Club nur zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. Durch die massive sportliche Krise geriet auch Eberl in die Kritik. Er hatte vor der Spielzeit Hütter für 7,5 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt als Nachfolger von Marco Rose geholt, dessen frühzeitig feststehender Weggang von Gladbach zu Borussia Dortmund bereits zu Missstimmungen geführt hatte.

Eberls Verdienste um den Verein sind derweil ebenso unbestritten. Seit der Relegation 2011 landete die Borussia zehn Jahre hintereinander immer auf einem einstelligen Tabellenplatz - das schafften ansonsten nur Bayern München und Borussia Dortmund. Dreimal erreichte der Traditionsklub in dieser Zeit die Champions League, dreimal die Europa League.

Eberl war Anfang 1999 als Profi zu den Fohlen gekommen. Ab 2004 arbeitete er als Nachwuchskoordinator, 2008 stieg er zum Sportdirektor auf. Mit Talenten, aber auch erstklassigen Transfers baute Eberl die Borussia neu auf. Als großer Erfolg gilt noch immer der Kauf von Marco Reus vom damaligen Zweitligisten Rot Weiss Ahlen. Weitere Topeinkäufe waren Dante, Granit Xhaka, Christoph Kramer oder Max Kruse. Kein Wunder, dass 2017 auch Bayern München anfragte, Eberls sportliche Heimat. Doch der gebürtige Niederbayer blieb am Niederrhein, wo er beinahe als One-Man-Show für die Außendarstellung verantwortlich war, was auch Kräfte kostete. "Irgendwann", so Eberl immer wieder, "möchte ich mit Borussia Mönchengladbach einen Titel gewinnen", etwas "Blechernes". Dieses Ziel bleibt nun unerfüllt.

Im November hatte er in der Sportbild erklärt, eine Rückkehr zu den Bayern nicht auszuschließen. Es sei "denkbar, dass ich mal als Jugend-Scout beim FC Bayern arbeite und meine Laufbahn im Fußball am Tegernsee ausklingen lasse", sagte Eberl. Ein Haus am Tegernsee besitzt er bereits.