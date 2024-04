Dopingskandal in China

Muss man diesen Dopingkram wirklich so bierernst nehmen?

Kommentar von Thomas Kistner

Eigentlich längst überfällig: Der olympische Sport benötigt eine neue Disziplin. So eine Parade-Sparte, die das Publikum vom Anpfiff weg fesselt, wild durchs Reich bunter Träume führt und am Ende mit einem zart schmelzenden Happy End verwöhnt. Diese neue Disziplin könnte sich spartenübergreifend von Kraft- über Ausdauer- bis zu Rad-, Renn- oder Schwimmsport erstrecken. Und ihr Name könnte lauten: "Zufälle gibt's!"