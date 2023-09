Von Javier Cáceres, Berlin

Der Fußball-Lehrer Stefan Kuntz ist ein Mensch, der mit einer gesunden Entspanntheit aufs Leben blickt. Das erklärt einerseits, warum er eine knapp zweijährige Amtszeit als türkischer Nationalcoach recht erfolgreich gestalten konnte; in der stets aufgekratzten Atmosphäre am Bosporus ist das gar nicht so einfach. Und es führt andererseits dazu, dass er auch jetzt in sich zu ruhen scheint, da sein Name sehr viel Aufregung generiert. Denn seit Sonntag macht die Nachricht die Runde, dass Kuntz als Trainer der Türken abgesetzt worden sei.

Eine offizielle Bestätigung gab es bis Montagmittag weder seitens des Verbandes noch von Kuntz selbst, der Nachrichtenagentur dpa zufolge will der Verband sich dieser Tage äußern. Das neue Profilbild von Kuntz bei einem Messenger-Dienst wiederum verrät nichts außer möglicherweise staunender Gelassenheit. Nicht der 60-Jährige ist dort zu sehen. Sondern die Rückenpartien der Comicfiguren Charlie Brown und Snoopy, die auf dem Dach einer Hundehütte in einen Sternenhimmel schauen.

Daran, dass die Zeit von Kuntz als Nationaltrainer abgelaufen ist, besteht freilich kein Zweifel mehr. Der Präsident des türkischen Verbandes TFF, Mehmet Büyükekşi, trug dem Vernehmen nach seinem Sportdirektor Hamit Altintop auf, Kuntz telefonisch mitzuteilen, dass auf seine Dienste künftig verzichtet werden solle. Der frühere Bundesligaprofi (unter anderem FC Schalke und Bayern München) tat wie ihm aufgetragen, eine förmliche Kündigung des Vertrages liegt aber (noch) nicht vor. Dem Aus von Kuntz wohnt damit eine kuriose Duplizität von Ereignissen inne. Denn wenn man so will, wurde Kuntz wie zuvor dem vormaligen Bundestrainer Hansi Flick ein Testspiel gegen Japan zum Verhängnis. Das letzte Spiel mit Kuntz an der Seitenlinie verloren die Türken gegen Japan 2:4; Flick war nach dem 1:4 von Wolfsburg abgesetzt worden.

Interessant ist, dass Kuntz ansonsten überaus beachtliche Resultate vorzuweisen hat. Nachdem er im Oktober 2021 das Amt des glücklosen Senol Günes übernommen hatte, hievte er den WM-Dritten von 2002 in die Playoffs der Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar. Dort scheiterten die Türken an Portugal. In der Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 ist die Türkei bislang ganz gut unterwegs. Sie steht punktgleich mit Kroatien an der Spitze der Gruppe D, allerdings hat das Team ein Spiel mehr bestritten als der WM-Dritte von Katar. Zuletzt holte die Türkei nur ein mageres 1:1 gegen Armenien.

Im Gespräch für die Nachfolge von Kuntz: der ehemalige Bundestrainer Joachim Löw.

Danach wurden die schon seit Monaten kursierenden Gerüchte um ein Aus für Kuntz als Türkei-Coach befeuert, sie fußten teilweise auf angeblichen, zumeist frei erfundenen Konflikten zwischen Kuntz und führenden Nationalspielern. Diese Spekulationen, die ein destabilisierendes Eigenleben entwickelten, muss man offenbar nicht nur vor einem sportlichen Hintergrund verstehen. Sie verströmten immer auch eine politische Duftnote.

Angeblich strebt Staatschef Recep Tayyip Erdogan schon länger an, den Trainerjob in türkische Hände zu legen. Gleichwohl spekulierte die regierungsnahe Nachrichtenagentur DHA, dass der frühere deutsche Weltmeistercoach Joachim Löw, 63, zu den Kandidaten für den Trainerposten gehört - zusammen mit dem Erdogan-Anhänger Mesut Özil als Sportdirektor. Löw und Özil haben vor einigen Monaten nach langer Funkstille wieder Kontakt zueinander gefunden. Löw hatte Jahre vor seiner Zeit als Bundestrainer in der Türkei als Coach von Fenerbahce Istanbul und Adanaspor gearbeitet.

Eine spannende Frage wird sein, wie die berufliche Zukunft von Kuntz aussieht. Der Europameister von 1996 hat vor seiner Zeit in der Türkei für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) gearbeitet. In den Jahren 2017 und 2021 führte Kuntz die deutsche U21-Nationalmannschaft jeweils zum Europameistertitel - mit einer Reihe von Spielern, die heute Teil der A-Nationalmannschaft sind, unter anderen Serge Gnabry, Leroy Sané, Florian Wirtz, Leon Goretzka, Benjamin Henrichs oder Nico Schlotterbeck. Schon nach dem Ende der Ära Löw hatte Kuntz grundsätzliches Interesse am Bundestrainer-Job gezeigt, für den nun vor allem der frühere Bayern-Coach Julian Nagelsmann im Gespräch ist. Er gilt aber als eine vergleichsweise teure Lösung. Kuntz soll vom DFB bislang nicht direkt kontaktiert worden sein.