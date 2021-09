Von Philipp Selldorf, Stuttgart

Hansi Flick stand noch nicht auf der Gehaltsliste des DFB, als er mit Jonas Hofmann Kontakt aufnahm. Sie hätten im Sommer nach der EM "lange telefoniert", berichtete der 29 Jahre alte Profi von Borussia Mönchengladbach. Der nächste Anruf dauerte deutlich kürzer - der Bundestrainer beließ es dabei, die Einladung zur nächsten Länderspielserie zu übermitteln.

Dass Flick mit Hofmann etwas Besonderes vorhatte, teilte er ihm erst an Ort und Stelle mit. Beim 2:0 gegen Liechtenstein übernahm Hofmann anstelle des unglücklich agierenden Ridle Baku den Part als Rechtsverteidiger in der Viererkette, eine Rolle, die ihn weder geistig noch körperlich überforderte, die er aber noch nicht versehen hatte in seiner fortgeschrittenen Karriere mit Stationen in Hoffenheim, Dortmund und Mönchengladbach.

Gegen Armenien setzte Flick nun das Experiment fort, und nicht nur wegen Hofmanns Tor zum 5:0 hat es ausgesehen wie eine Anordnung, die Zukunft haben könnte. "Ich bin bereit, neue Dinge zu lernen und habe total Bock darauf", hatte der Umschüler vor ein paar Tagen dem Portal Sport 1 gesagt. Offenbar erkennt Hofmann die Chance, die mit der Arbeitsstelle verbunden ist. Denn in der offensiven Abteilung, wo er eigentlich zuhause ist, besteht beim DFB ein Angebot wie im Luxuskaufhaus, die Junioren Jamal Musiala und Karim Adeyemi sowie Rückkehrer Marco Reus erweitern hier den Kreis der Etablierten.

Er setzt spielerische Impulse und genügt defensiven Anforderungen

Hofmann ist zwar kein gelernter Verteidiger, aber er besitzt das nötige Tempo, die nötige Technik und die nötige Zweikampfstärke, um auf dieser Position zurechtzukommen. Er könnte ein spielerischer Gewinn für die DFB-Elf sein und zugleich den defensiven Anforderungen genügen. Mit seinem rührend eifrigen Gegenspieler Khoren Bayramyan lieferte er sich interessante Duelle. Der armenisch-kolumbianische Linksaußen vom russischen Erstligisten FK Rostow verkehrt sicher nicht auf dem Niveau von Raheem Sterling oder Memphis Depay, aber ein paar Prüfungen hat er Hofmann schon aufgegeben.

Auf die Idee, den vielseitigen Mittelfeldspieler in die deutsche Problemzone zu versetzen, besitzt Flick keinen Exklusiv-Anspruch. Das Patent gebührt seinem Vorgänger, doch Jogi Löw kam hier über das theoretische Stadium nicht hinaus. Den Transfer hatte Löw bereits vor dem Start der EM ins Auge gefasst, aber bevor er ihn realisieren konnte, verletzte sich Hofmann am Knie. So musste Joshua Kimmich die Not-Besetzung auf der rechten Seite geben, endlose Debatten der Fachwelt begleiteten den Vorgang. Am Ende war das Resultat doppelt unbefriedigend: Im Zentrum fehlte Kimmichs Einfluss, und die deutsche Elf hatte keine angemessene Besetzung auf der rechten Seite - ein Missstand, der ihr seit Philipp Lahms Abschied 2014 konsequent Probleme macht.

Ein einzelner gelungener Auftritt gegen Armenien wird Flick nun nicht dazu verleiten, einen Haken hinter das Thema zu machen. Doch er hat gesehen, dass es sich lohnen könnte, die Forschungsarbeit an einem Rechtsverteidiger namens Hofmann fortzusetzen.