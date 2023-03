Beim DFB sollen Joshua Kimmich und Leon Goretzka das Mittelfeld beherrschen, doch gegen Belgien funktioniert das Duo nicht. Erst als Vorkämpfer Emre Can den Platz betritt, wird vieles besser.

Von Philipp Selldorf, Köln

Zwei Faktoren, so stellte vor einiger Zeit die Schriftstellerin Nadine Gordimer fest, seien prägend für das Leben der westlichen Zivilisationen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts: frühes Aufstehen und ungeliebte Arbeit. Beides trifft auf den Alltag des Arbeitnehmers Leon Goretzka nicht zu, am Dienstagabend im Müngersdorfer Stadion zu Köln schon gar nicht.