Was wäre, wenn da ein anderer Gegner gestanden hätte? Der Darts-Profi Florian Hempel aus Köln spielte soeben ein hervorragendes Match bei der Weltmeisterschaft in London. Mitte des zweiten Satzes stand der frühere Handballtorwart Hempel bei einer Durchschnittsquote von 106 Punkten pro drei geworfenen Dartspfeilen. Ein Weltklasse-Wert im "Ally Pally". Hempels Problem war allerdings, dass ein Brite namens Stephen Bunting mit ihm auf der Bühne die Pfeile um die Wette warf. Denn FC-Liverpool-Edelfan Bunting hatte eine noch bessere Quote als Hempel.

Der elfte Tag der Darts-WM in London setzte sich aus deutscher Sicht so fort, wie Tag zehn begonnen und geendet hatte: mit Niederlagen der besten Deutschen der Pfeilwurfbranche gegen offenkundig noch bessere englische Vertreter. Nach Martin Schindlers 3:4-Thriller gegen Scott Williams und Gabriel Clemens' 1:4 gegen Dave Chisnall am Mittwoch verlor am Donnerstag auch Überraschungsmann Hempel sein Drittrundenspiel gegen Stephen Bunting, und zwar am Ende deutlich mit 0:4.

Der "Kölsche Jung", wie ihn seine Anhänger nennen, reagierte enttäuscht, aber gefasst auf sein Ausscheiden. "Wenn das Timing nicht stimmt, ist es schwer", sagte Hempel bei Sport1: "Es war ein tolles Spiel, sehr intensiv da oben auf der Bühne. Aber so klar zu verlieren, das ist schon hart." Die Sprechchöre des "sehr fairen" Publikums habe er "aufgesaugt".

In Runde zwei hatte Hempel noch den favorisierten Belgier Dimitri van den Bergh nach 0:2 Rückstand mit 3:2 aus dem Turnier befördert und sich so einen Platz unter den Top 64 für die kommende Saison gesichert, die sogenannte Tour Card. Gegen Bunting hatte der 33-Jährige schließlich keine Chance. Hempel lag am Ende bei 94 Durchschnittspunkten, der 38-jährige Bunting bei 101. Es war zu erkennen, dass Hempel da mit einem der derzeit formstärksten Dartsspieler der Welt auf der Bühne stand.

Am Freitag spielt "The Bullet" Bunting im Achtelfinale gegen Turnier-Topfavorit Michael van Gerwen. Wobei nicht mehr so klar ist, ob van Gerwen gegen diesen Bunting überhaupt der Favorit ist.