Von Javier Cáceres, Madrid

Es gibt keine schönen Gesänge auf ein Unentschieden? Könnte man so meinen, wenn es die Ballade "Um a um" von Tribalistas nicht gäbe, einer sagenhaften Música-Popular-Brasileira-Band aus dem Land des fünffachen Weltmeisters, in dem es darum geht, dass es in der Liebe nicht um Siege geht. Oder könnte man meinen, wenn es das 3:3 nicht gegeben hätte, auf das sich Real Madrid und Manchester City am Dienstagabend im Estádio Santiago Bernabéu verständigten. Denn es bot ein solches pyrotechnisches Spektakel an Emotionen, dass der Berichterstatter der italienischen Gazzetta dello Sport am Ende der Partie mehr Schmetterlinge im Bauch hatte als ein frisch Verliebter: "Möge es niemals enden ..."