Interview von Javier Cáceres

Der katalanische Medienunternehmer Jaume Roures ist einer der wichtigsten Akteure im spanischen Fußball. Mit seiner Firma Mediapro ist er unter anderem für die TV-Produktion der spanischen Liga verantwortlich. Zu seinen berühmtesten Filmprojekten zählen die Woody-Allen-Filme "Midnight in Paris" und "Vicky Cristina Barcelona" mit Javier Bardem und Penélope Cruz. Roures führte auch den deutsch-spanischen Schauspieler Daniel Brühl in die spanische Filmszene ein - mit dem Film "Salvador", der von einem katalanischen Opfer der faschistischen Franco-Diktatur handelt. Roures zählt selbst dazu: Er saß als Trotzkist ("bin ich immer noch", sagt er am Telefon) in jungen Jahren ebenfalls ein. Brühl gibt gern eine Geschichte zum Besten, die ihm Roures einst erzählte: dass Roures im Knast gelernt habe, sich Spiegeleier auf dem metallenen Klodeckel seiner Zelle zu braten. "Das stimmt, es war eine der wenigen Möglichkeiten, sich etwas Warmes zuzubereiten", bestätigt Roures.