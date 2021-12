Von Sebastian Fischer, Christof Kneer und Philipp Selldorf

Das Treffen der Bundesliga-Spitzenklubs Borussia Dortmund und Bayern München am Samstagabend führt auch zwei Spieler zusammen, die zu den Besten der Welt gehören: Robert Lewandowski landete auf Platz zwei, als am Montag in Paris der Goldene Ball vergeben wurde, Erling Haaland auf Platz elf. Lewandowski erhielt obendrein die Auszeichnung "Angreifer des Jahres", Haaland könnte in dieser Disziplin mal sein Nachfolger werden. Die SZ stellt schon jetzt den Leistungsvergleich an: Wer köpft besser? Wer schießt besser? Wer ist besser? Oder zumindest: Wer isst besser?