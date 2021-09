Von Tim Brack, Johannes Kirchmeier und Carsten Scheele

RB Leipzig - Hertha BSC 6:0 (3:0), Tore: 1:0 Nkunku (16.), 2:0 Poulsen (23.), 3:0 Mukiele (45.+3), 4:0 Forsberg (60., Foulelfmeter), 5:0 Nkunku (70.), 6:0 Haidara (77.)

Ach ja, so einfach ist das? Einfach das System aus dem Vorjahr kopieren und schon läuft es? Leipzigs neuer Coach Jesse Marsch hat gegen Hertha BSC jedenfalls genauso aufgestellt, wie es sein Vorgänger Julian Nagelsmann getan hätte: hinten Dreierkette, vorne ein Stürmer. Aber macht ja nix, wenn es so schön funktioniert: Früher Führungstreffer durch Christopher Nkunku, gleich das zweite hinterher durch Yussuf Poulsen, der in der Startelf André Silva ersetzen durfte. Der Leipziger Vortrag wirkte plötzlich viel lockerer als in den Vorwochen, ob es am neuen, alten System lag? Vielleicht auch am Gegner, der nicht viel tat, um dieses Spiel den Leipzigern noch zu entreißen. Am Ende wurde es bitter für die Hertha: 3:0, 4:0, 5:0, 6:0. Ein Leipziger Treffer wurde sogar noch aberkannt.

Bayer 04 Leverkusen - FSV Mainz 05 1:0 (0:0), Tor: 1:0 Wirtz (62.)

Detailansicht öffnen Florian Wirtz ist nun der jüngste Bundesliga-Spieler, der zehn Tore erzielt hat. (Foto: Christian Kaspar-Bartke/Getty)

Bayer Leverkusen überzeugt in der jungen Saison bislang als Blitzstarter: In der Anfangsviertelstunde gelangen schon sieben Treffer in fünf Partien. Die Mainzer rührten deshalb vorsichtshalber früh Treibsand an: Je schneller die Leverkusener anrannten, desto fester liefen sie sich. Die gefährlicheren Aktionen gehörten Mainz - vor allem über Standards. Als die Konzentration der Gäste kurz schwanden, stand Florian Wirtz bereit. Das 1:0 war schon sein zehntes Bundesliga-Tor, mit 18 Jahren und 139 Tagen löste er Lukas Podolski (18 Jahre 353 Tage) als jüngster Spieler in dieser Kategorie ab. Für die Mainzer blieb es beim dritten Gegentreffer in dieser Spielzeit - auch weil sie sich danach berappelten und ums 1:1 bemühten. Allerdings ohne Erfolg.

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln 1:1 (1:1), Tore: 0:1 Skhiri (14.), 1:1 Borre (45.+6)

Detailansicht öffnen Schöne Grätsche: Kölns Jonas Hector (rechts) klärt den Ball. (Foto: Jürgen Schwarz/Getty)

Wieder kein Sieg für Eintracht Frankfurt, auch am sechsten Spieltag der noch jungen Saison nicht, dagegen schon das fünfte Unentschieden. Gewinnen ist auch schwierig, wenn man es dem Gegner so einfach macht. Das frühe Kölner Führungstor war so ein Fall: Langer Ball, Jonas Hector legte ihn mit der Fußspitze in die Mitte, dort stand Ellyes Skhiri - das 1:0, ganz simpel. Tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte kam Frankfurt zwar zum Ausgleich, für mehr reichte es aber nicht. Im Gegenteil, der Punkt war recht glücklich, Köln wurde noch ein zunächst regulär anmutender Treffer durch Florian Kainz aberkannt.

TSG 1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg 3:1 (1:1), Tore: 0:1 Baku (25.), 1:1 Kramaric (45.+2), 2:1 Baumgartner (74.), 3:1 Kaderabek (81.)

Detailansicht öffnen Läuft doch: Pavel Kaderabek bejubelt seinen Treffer gegen Wolfsburg. (Foto: Heiko Becker/Reuters)

Schon vor der Partie seiner Hoffenheimer sagte Trainer Sebastian Hoeneß über seinen Angreifer Andrej Kramaric beim TV-Sender Sky: "Ich mache mir keine Sorgen und so lange wir eine Vielzahl von Torchancen herausspielen, wird Andrej auch wieder treffen." Gesagt, getan: Kramaric erzielte nach einer Ecke von David Raum vom zweiten Pfosten aus das 1:1 gegen den VfL Wolfsburg. Es war das erste Saisontor für den stärksten TSG-Angreifer, da haben sich die Extraschichten im Training gelohnt. Christoph Baumgartner drehte in der zweiten Halbzeit das Spiel und Pavel Kaderabek sorgte für den 3:1-Endstand. Auf der anderen Seite blieb der Top-Stürmer dagegen überraschend blass: Nach sieben Toren in sechs Spielen gegen Hoffenheim traf Wout Weghorst diesmal nicht. Stattdessen erfolgreich: Ridle Baku mit einem sehenswerten 25-Meter-Schuss.

1. FC Union Berlin - Arminia Bielefeld 1:0 (0:0), Tor: 1:0 Behrens (88.)

Detailansicht öffnen So sieht Erleichterung aus: Union-Torwart Andreas Luthe feiert den späten Siegtreffer gegen Bielefeld. (Foto: Martin Rose/Getty)

Es ist eine Binsenweisheit, aber sie stimmte auch an diesem Samstag: Die Schnellsten sind nicht immer die Besten. Während der Rest der Bundesliga sich noch in aller Ruhe die Stutzen richtete, legten Union Berlin und Arminia Bielefeld am Samstag um Punkt 15.30 Uhr schon mit dem Fußballspielen los. Doch dann schien es so, als übten die beiden Teams ihren Sport in Köpenick eben genau so gemächlich aus wie die anderen zuvor ihr Beinkleid bearbeiteten. Das folgerichtige Ergebnis des ausbaufähigen Bundesligaspiels? Nullnull natürlich - zumindest sah es lange danach aus. Doch zwei Minuten vor dem Schlusspfiff schrieb der eingewechselte Stürmer Kevin Behrens das Skript mit seinem umjubelten Führungstor um. Damit besteht eine bemerkenswerte Serie weiter: Seit 20 Bundesliga-Partien sind die Berliner an der Alten Försterei ungeschlagen.

Hier geht es zur Tabelle der Fußball-Bundesliga.