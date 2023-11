Bundesliga:KI, wer ist der schönste Fußballer im ganzen Land?

Zu den elementaren Fragen der Bundesliga zählt seit Neuestem, ob Maximilian Rosenfelder noch Bart trägt. Ein Blick auf sein offizielles Bundesliga-Profilbild verrät, dass der 20-jährige Freiburger Innenverteidiger bei der Aufnahme im Sommer einen spärlich gewachsenen Ansatz am Unterkinn besaß, der möglicherweise entscheidend bei der Vergabe des ersten Saisontitels noch vor der Herbstmeisterschaft war: Rosenfelder ist von einer künstlichen Intelligenz (KI) als schönster Spieler der Liga ausgezeichnet worden, mit einem Ergebnis von 9,54 auf einer Skala von eins bis zehn. Eine grandiose Einzelleistung, die nur übertroffen wird von der mannschaftlich geschlossenen Wunderschönheit von Werder Bremen, der eindeutig attraktivsten Bundesliga-Mannschaft, mit einem Ergebnis von 7,61 Punkten.

Wie die KI das Ergebnis errechnete, ist im Detail nur für jene Menschen nachvollziehbar, die einst in den Computerräumen von weiterführenden Schulen nicht Pac-Man spielten, sondern erkannten, dass die Entwicklung einer künstlichen Intelligenz der Menschheit helfen könnte bei der Beantwortung existenzieller Fragen. Eine KI kann ungeheure Datenmengen verarbeiten, wenn man sie denn richtig füttert und richtig fragt - was allerdings auf die Risiken einer solchen Schönheits-Analyse verweist.

Wer die verfügbare Zeit der KI für derartige Rankings beansprucht, bringt sie möglicherweise auf falsche Gedanken: Schlagartig lehnt sie komplexe Berechnungen zum Abschmelzen der Polkappen ab, weil sie lieber den Gewinner des Duells "Spieglein, Spieglein an der Stadionwand" bestimmt. Oder sie bestimmt, welcher Spieler den höchsten ExpectedBeauty-Wert hat - oder ob im zentralen Mittelfeld des FC Bayern nicht statt einer Holding Six besser eine Holding 10,0 eingekauft werden sollte! Wenn die KI sich nur noch mit den hübschesten Bundesliga-Profis beschäftigt, wird sie am Ende exklusiv für die Bravo Sport arbeiten, bei RTL II eine Reality-Sendung entwickeln und zwangsläufig selbst im Dschungelcamp landen.

Die Entwicklung der KI von einem Deep-Learning- zu einem Depp-Learning-Netzwerk ist dringend aufzuhalten, man muss ihr wieder sinnvolle Fragen stellen und sie vor allem mit den richtigen Informationen füttern. Passenderweise könnte die Antwort auf das Problem ebenfalls aus dem Breisgau stammen. Der Endgegner einer jeden künstlichen, neuronalen Supermacht heißt schließlich Christian Streich. Ein Mann, bei dessen Pressekonferenzen selbst die kundigste KI noch etwas lernen könnte, und der auch ganz praktisch eingreifen könnte - indem er seinem Spieler Rosenfelder einen Nassrasierer in die Hand drückt.