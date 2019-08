13. August 2019, 17:02 Uhr SZ-Podcast "Und nun zum Sport" Bundesliga: Was für Bayern spricht - und was für Dortmund

Ist der Münchner Kader gut genug, um den achten Titel in Serie zu holen? Und wie stark ist der BVB einzuschätzen?





Von Sebastian Fischer , Christopher Gerards und Martin Schneider

Die Bundesliga startet an diesem Freitag, und die große Frage lautet: Kann der FC Bayern zum achten Mal in Serie den Titel gewinnen? Oder ist der BVB in diesem Jahr stark genug, um die Bayern-Dominanz zu brechen? Über die Voraussetzungen beider Klubs geht es in der neuen Folge von "Und zum Sport". Außerdem sprechen Sebastian Fischer, Christopher Gerards und Martin Schneider über die Anwärter auf die internationalen Plätze, mögliche Überraschungsteam - und die Abstiegskandidaten.

