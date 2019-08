13. August 2019, 11:06 Uhr Transfers FC Bayern leiht Ivan Perisic aus

Ivan Perisic spielt in der neuen Saison für den FC Bayern.

Nach langer Pause tätigt der FC Bayern wieder einen Spielertransfer: Ivan Perisic kommt von Inter Mailand.

Der Vizeweltmeister wird zunächst für eine Saison ausgeliehen.

Danach verfügen die Bayern über eine Kaufoption.

Der Fc Bayern hat wie erwartet den kroatischen Vize-Weltmeister Ivan Perisic von Inter Mailand unter Vertrag genommen. Der 30 Jahre alte Offensivspieler wird zunächst für ein Jahr ausgeliehen, danach besitzen die Münchner eine Kaufoption. Die Leihgebühr für Perisic soll fünf Millionen Euro betragen, eine feste Verpflichtung würde angeblich weitere 20 Millionen Euro kosten.

"Ivan wird uns mit seiner langjährigen Erfahrung auf internationalem Top-Niveau sofort weiterhelfen", ließ sich Sportdirektor Hasan Salihamidzic in der Mitteilung des FC Bayern zitieren.

Perisic, ergänzte er weiter, "ist technisch stark und in der Offensive flexibel einsetzbar. Ich bin mir sicher, dass Ivan sich schnell integrieren wird, da er die Bundesliga und auch unseren Trainer Niko Kovac bereits gut kennt".

Perisic spielte schon für den BVB und Wolfsburg

Kovac kennt seinen Landsmann bereits aus seiner Zeit als Nationaltrainer Kroatiens (2013 bis 2015). Der 82-malige Nationalspieler Perisic hatte bei der Weltmeisterschaft in Russland im vergangenen Sommer drei Tore erzielt, darunter eines im WM-Finale gegen Frankreich (2:4).

Perisic, der von 2011 bis 2015 für den BVB und Wolfsburg 112 Bundesligaspiele (27 Tore) absolvierte, ist der vierte Zugang der Bayern in dieser Saison nach Lucas Hernandez von Atletico Madrid, der 80 Millionen Euro gekostet hat, Benjamin Pavard (VfB Stuttgart/35) und Talent Jann-Fiete Arp (Hamburger SV/3).

Zuletzt hatten die Bayern an einem Transfer von Nationalspieler Leroy Sané von Manchester City gearbeitet. Der 23-Jährige zog sich allerdings eine Verletzung am Kreuzband zu und wird wohl mehrere Monate ausfallen. Damit steht ein großes Fragezeichen hinter dem Wechsel Sanés an die Isar.