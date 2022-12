Von Christof Kneer und Philipp Selldorf, Doha

Im deutschen Fußball gibt es in dieser Kalenderwoche einen neuen Tag. Auf den Montag folgt in bewährter Manier der Dienstag, aber bevor der Donnerstag kommt, ist erst mal Aki-Tag. Am ehemaligen Mittwoch wird Hans-Joachim "Aki" Watzke, 63, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, in multipler Funktion im Dienst des deutschen Fußballs unterwegs sein. In Frankfurt hat er zwei wichtige Termine, zum einen als Vorsitzender der Aufsichtsrats-Sitzung der Deutschen Fußball Liga (DFL), zum anderen als Mitglied einer diskreten Dreierrunde, die bis Montag als diskrete Viererrunde geplant war. In der Dreierrunde assistiert er als DFB-Vizepräsident dem Präsidenten Bernd Neuendorf, wobei das wahre Kräfteverhältnis aus den Amtstiteln eher nicht hervorgeht.