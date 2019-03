12. März 2019, 08:52 Uhr SZ-Podcast "Und nun zum Sport" FC Bayern: Zur richtigen Zeit in Top-Form?

Jonas Beckenkamp , Christopher Gerards , Martin Schneider

Elf Tore in zwei Spielen, dazu die Tabellenführung in der Bundesliga: Der FC Bayern hat erfolgreiche Spieltage hinter sich. Und nun geht es in der Champions League im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Liverpool. Warum klappt bei den Münchnern gerade jetzt wieder so viel? Wie ist das 0:0 aus dem Hinspiel einzuschätzen? Und hat das DFB-Aus von Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller kurzfristig sogar positive Effekte für die Bayern?

Um diese und mehr Fragen geht es in der neuen Folge von "Und zum Sport". Zudem sprechen Moderator Christopher Gerards und seine Kollegen aus dem Sport-Ressort, Jonas Beckenkamp und Martin Schneider, über das Achtelfinal-Aus prominenter Klubs wie Real Madrid und Paris Saint-Germain und die Situation in der Champions League insgesamt.

