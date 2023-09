Ob sie nun wollten oder nicht, die Zuschauer wurden am Freitagabend Teil einer digitalen Inszenierung. Die Innovationsabteilung der FC-Bayern-Basketballer hatten sich ja eine hübsche Idee einfallen lassen für den Saisonstart in eigener Halle gegen den stets recht mittelmäßigen Mitteldeutschen BC. Vielmehr war es ein computergeneriertes Feuerwerk, das sie da unten auf dem Parkett zündete. Oder besser: auf dem einstigen Parkett. Denn die Basketballer spielten an diesem Abend auf einem in grau, blau und weiß gehaltenen LED-Glasboden. Als "Weltpremiere" hatten sie den neuen Untergrund angekündigt, was insofern stimmte, als dass der Video-Glasboden erstmals in einem Spiel einer ersten Liga eingesetzt wurde.