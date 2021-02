Von Joachim Mölter

Maodo Lo hatte den Ball schon fast in den Händen, doch der flutschte ihm noch durch die Finger, und damit entglitt ihm am Freitagabend auch der Sieg für seine Mannschaft, den deutschen Basketball-Meister Alba Berlin. Lo und Co. führten im deutschen Euroleague-Duell beim FC Bayern 44 Sekunden vor dem Ende der Verlängerung 95:94, als sich der Guard streckte, um einen scharfen Pass von Münchens Spielmacher Wade Baldwin abzufangen und möglicherweise zum Gegenangriff zu starten. Doch Lo streckte sich vergebens, die Kugel rutschte ihm durch, hin zu Münchens Flügelspieler Vladimir Lucic, und der verwandelte einen Dreipunkte-Wurf zur Führung der Gastgeber, die sie nicht mehr abgaben. Am Ende siegte der FC Bayern 101:95 (87:87, 33:43).

In der Tabelle hat sich dadurch nicht viel verändert: Alba bleibt mit 8:16 Siegen auf dem 16. Platz, der FC Bayern mit 15:9 auf Rang fünf. Für die Münchner war der Erfolg aber eminent wichtig im Kampf um einen der acht Playoff-Plätze. Es sind noch zehn Spieltage zu absolvieren im höchsten europäischen Wettbewerb, und sie haben fünf Verfolger mit geringem Abstand im Nacken. Da gilt jeder Vergleich mit einem Team aus dem unteren Tabellendrittel schon als Pflichtsieg. "Eine Niederlage hätte unser Leben in der Euroleague verkompliziert", sagte Trainer Andrea Trinchieri. "Das war ein gewaltiger Sieg für uns", fand Lucic, der wie Paul Zipser 20 Punkte beigesteuert hatte, "der bedeutet viel für die Playoffs."

Lucic war nach längerer Verletzungspause erstmals wieder so effizient aufgetreten wie zu Beginn der Saison, und vor allem so clever wie eh und je. Unmittelbar nach seinem Dreier zum 97:95 ließ er bei Albas Gegenstoß Maodo Lo so geschickt auflaufen, dass die Schiedsrichter diesem ein Offensivfoul attestierten und die Münchner dadurch erneut in Ballbesitz brachten. "Das war meiner Meinung nach kein Foul", sagte Lo später ins Mikrofon von Magentasport, "wir sind aneinandergeraten, er ist gefallen." Mit anderen Worten: blöd gelaufen.

"Wir hatten es selber in der Hand, wir hätten es besser über die Bühne bringen sollen", resümierte Lo selbstkritisch, "am Ende habe ich dann noch einen dummen Turnover geschmissen." Mit dem Ballverlust vergab der Guard kurz vor Schluss die wohl letzte Chance der Berliner, und damit war er endgültig die tragische Figur der Partie.

Maodo Lo stand ja besonders im Fokus, nicht nur, weil er im vorigen Sommer vom FC Bayern zu Alba gewechselt war - üblicherweise verläuft der Karriereweg entgegengesetzt. Die Partie vom Freitag war ja nicht die erste, in der er seinem früheren Team gegenüberstand: Die deutschen Spitzenklubs trafen bereits zum dritten Mal in dieser Saison aufeinander. Im Euroleague-Hinspiel im Oktober unterlagen die Berliner 72:90, in der Bundesliga gewannen sie Anfang Januar 85:72, beide Male war Lo eher unauffällig geblieben.