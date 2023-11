Deutschland hat wieder den Blues, was die Nationalelf betrifft. Die Niederlagen gegen die Türkei und Österreich haben die Probleme offengelegt - und trotzdem findet im kommenden Sommer eine Europameisterschaft in der Bundesrepublik statt. 24 Teams spielen dann um den Titel, und an diesem Samstag findet in Hamburg die Auslosung der Vorrundengruppen statt. Dann weiß man auch, gegen wen die Deutschen spielen - und ob die DFB-Elf vielleicht doch eine Chance hat.