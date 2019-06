29. Juni 2019, 20:24 Uhr 1:2-Niederlage gegen Schweden Deutschland verpasst das WM-Halbfinale

Deutschland verliert das Viertelfinale der Fußball-WM in Frankreich gegen Schweden.

Lina Magull trifft zur frühen Führung, doch Schweden dreht die Partie.

Die Skandinavierinnen treffen im Halbfinale auf die Niederlande.

Die Fußball-WM in Frankreich ist für das deutsche Team zu Ende. Die Mannschaft von Bundestrainerin Martin Voss-Tecklenburg verlor am Samstag in Rennes gegen Schweden mit 1:2. Die Schwedinnen treffen im Halbfinale am kommenden Mittwoch auf die Niederlande. Lina Magull traf per Seitfallzieher in der 16. Minute zur Führung für Deutschland. Aber Schweden erzielte nur sechs Minuten später durch Sofia Jakobsson nach einem langen Ball über die Abwehr den Ausgleich.

Schon vor der Halbzeit hatten die Skandinavierinnen die besseren Chancen, doch Deutschland rettete das Remis in die Pause. Unmittelbar nach Wiederanpfiff traf Stina Blacksteniuszum zum 2:1. Deutschlands Torhüterin Almuth Schult parierte zuvor einen Kopfball stark, den Abpraller verwertete Blackstenius. In der verbleibenden Spielzeit kam Deutschland noch durch Lena Oberdorf und Marina Hegering kurz vor Schluss zu guten Kopfballchancen. Die schwedische Abwehr wehrte alle anderen Angriffsversuche ab.

Damit scheitert das DFB-Team wie bereits 2011 im Viertelfinale. Damals unterlag die Mannschaft Japan nach Verlängerung, vor vier Jahren verlor Deutschland im Halbfinale gegen die USA.

