Urlaub in Kalifornien

Wer die Schönheit Kaliforniens erleben will, muss sie im wahrsten Sinne des Wortes erfahren: auf dem legendären Highway 1 von San Francisco nach Los Angeles.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Es passiert beim Mittagessen in Pebble Beach. Man ist mit dem Fahrrad hierhergekommen, auf dem 17-Mile Drive am Pazifik entlang; man hat Delfine gesehen, Möwen, Seelöwen und einen Wal. Nun sitzt man auf dieser Terrasse, vor einem ein Nacho-Berg in Nanga-Parbat-Höhe, vor Austern und Lachs, vor einem Champagner-Cocktail. Man ist ein klein wenig angeschickert, hat keine Termine oder Sorgen, keinen bösen Gedanken, und plötzlich ist man: californicated. Kalifornisiert.