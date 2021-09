Endlich wieder in die USA - von November an sollen geimpfte Urlauber kommen dürfen. Aber wichtige Fragen sind noch offen.

Von Eva Dignös

Eineinhalb Jahre lang war der Deutschen liebstes Fernreiseziel nahezu unerreichbar. Im März 2020 hatte der damalige US-Präsident Donald Trump wegen der Corona-Pandemie ein weitreichendes Einreiseverbot verhängt, sein Nachfolger Joe Biden bestätigte es im Januar 2021. Vor Corona flogen pro Jahr rund zwei Millionen Urlauber aus Deutschland nach New York und San Francisco, zum Grand Canyon oder in den Yellowstone-Nationalpark, nach Florida oder Kalifornien, fuhren im Mietwagen die Pazifik- oder Atlanktikküste entlang oder einmal quer durchs ganze große Land. Nun sollen sie wieder kommen dürfen: Die US-Regierung will die strengen Regeln lockern. Doch für wen und unter welchen Bedingungen? Die wichtigsten Änderungen im Überblick.

Wer wieder in die USA darf

Die Spritze gegen das Coronavirus ist die Eintrittskarte: Mit vollständigem Impfschutz dürfen Flugpassagiere aus der EU und einer Reihe weiterer Länder künftig wieder in die USA einreisen. Zusätzlich wird ein negativer Corona-Test verlangt. Eine Covid-19-Infektion überstanden zu haben, reicht nicht aus: Genesene müssen die Impfung ebenfalls nachweisen. Anfang November sollen die neuen Regeln in Kraft treten, das genaue Datum ist noch nicht bekannt. Die Details würden derzeit ausgearbeitet, hieß es aus dem Weißen Haus. Auch auf die Frage, ob es Ausnahmen für Kinder unter zwölf Jahren geben soll, die noch gar nicht geimpft werden können, steht die Antwort noch aus.

Welche Nachweise verlangt werden

Bei Reisen in Europa ist der Griff zum Handy mit dem EU-Impfzertifikat schon Routine. Ob es bei der Einreise in die USA anerkannt wird, gehört zu den noch zu klärenden Details der Umsetzung. Auch rund um die Impfstoffe sind Fragen offen. In den USA sind die Präparate von Biontech/Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson zugelassen, nicht jedoch das Vakzin von Astra Zeneca, das in Deutschland in den ersten Monaten der Impfkampagne noch oft verabreicht wurde. Äußerungen der US-Gesundheitsbehörde CDC deuten darauf hin, dass diese Immunisierungen dennoch akzeptiert werden, nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sie als wirksam erachtet. Genesene gelten in den USA im Unterschied zu Deutschland beim Moderna- und beim Biontech-Vakzin erst nach zwei Spritzen als vollständig geimpft - auch hier ist noch nicht bekannt, inwieweit die deutsche Praxis anerkannt wird.

Neben ihrem Impfnachweis werden Reisende ihre Kontaktdaten hinterlegen müssen. 30 Tage lang sollen die Airlines sie speichern.

Wichtig bei der Rückkehr nach Deutschland: Die Bundesregierung hat die USA wegen hoher Infektionszahlen im August als Hochrisikogebiet eingestuft. Obligatorisch ist deshalb vor dem Rückflug die Online-Registrierung unter www.einreiseanmeldung.de, außerdem muss eines der drei G - geimpft, getestet, genesen - nachgewiesen werden. Mit Impf- oder Genesungsausweis entgeht man der eigentlich geltenden Quarantänepflicht, ansonsten endet sie frühestens nach fünf Tagen.

Wie die Airlines und Reiseveranstalter reagieren

Kaum hatten die guten Nachrichten die Runde gemacht, lagen schon die ersten Werbemails im E-Mail-Postfach. Offenbar eine gute Strategie: Die Nachfrage nach Flügen in die USA habe sich mehr als verdoppelt, heißt es bei Condor, die Lufthansa meldet ein Plus von 40 Prozent. Auch beim auf Nordamerika spezialisierten Reiseveranstalter Canusa Touristik registriert man deutlich mehr Interesse: "Wir hatten nach Bekanntgabe der Öffnung innerhalb eines Tages so viele Anfragen wie normalerweise in zwei Wochen", sagt Geschäftsführer Tilo Krause-Dünow. Die hohe Nachfrage hänge sicher auch mit der Tatsache zusammen, dass viele Fernziele noch nicht wieder erreichbar sind: "Das hilft." Die Mehrheit der Kunden wolle nicht sofort reisen, sondern plane mit Vorlauf: Der Schwerpunkt liege auf Reisen ab April kommenden Jahres, gefragt seien vor allem Wohnmobil-Urlaub und Rundreisen mit dem Auto.

Airlines und Reiseveranstalter hoffen auf die Wiederbelebung eines Geschäfts, das weitgehend am Boden liegt, schließlich fielen nicht nur Urlaubs-, sondern auch Geschäftsreisen 18 Monate lang aus. Noch werden weit weniger Flugverbindungen angeboten als vor Beginn der Pandemie. Bei Condor plant man aber bereits die Aufstockung: Ab 11. November soll es in der Woche fünf Direktverbindungen von Frankfurt nach New York geben. Bei der Lufthansa verweist man auf aktuell 200 Verbindungen pro Woche zwischen Europa und den USA. Das Angebot könne "im Bedarfsfall auch kurzfristig noch erweitert werden".

Was sich nicht ändert

Impfausweis, Pass - aber war da nicht noch etwas? Für die visafreie Einreise in die USA brauchen Urlauber eine ESTA-Reisegenehmigung, daran hat sich auch durch die Corona-Regeln nichts geändert. Sie muss bis spätestens 72 Stunden vor Abflug online beantragt werden. Auf der offiziellen Webseite https://esta.cbp.dhs.gov kostet das 14 Dollar pro Anmeldung. Wer stattdessen schnell das Stichwort "Esta" googelt und irgendeine der zahlreichen angebotenen Seiten nutzt, zahlt möglicherweise deutlich mehr: Es gibt viele private Anbieter, die in der Regel auch nicht mehr tun, als die eingegebenen Daten zu übermitteln - dafür aber eine hohe Servicegebühr verlangen.