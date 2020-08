Von Eva Dignös

Gerade erst hatten sich die Touristen wieder auf den Weg gemacht ins beliebteste Auslands-Reiseziel der Deutschen, da ist es schon wieder vorbei mit dem Gedanken an einen unbeschwerten Urlaub: Die Bundesregierung hat ganz Spanien - mit Ausnahme der Kanarischen Inseln - als Corona-Risikogebiet eingestuft.

Seit Tagen schon gibt es dort binnen einer Woche mehr als 50 neue Erkrankungen pro 100 000 Einwohner - damit ist der Schwellenwert überschritten. Eine entsprechende Reisewarnung des Auswärtigen Amts gibt es allerdings noch nicht. Sie gilt nach wie vor nur für Aragón, das Baskenland, Katalonien, Madrid und Navarra. Was bedeutet das für Urlauber, die gerade auf Ibiza, in Andalusien oder in Valencia sind? Und was ist mit gebuchten Reisen in den kommenden Wochen?

Sind Reisen nach Spanien jetzt verboten?

In ein Risikogebiet darf nach wie vor gereist werden, für Rückkehrer gelten jedoch Auflagen. Auch eine Reisewarnung ist kein Reiseverbot - aber eine durchaus ernst zu nehmende Maßnahme, ein "dringender Appell", nicht zu reisen, wie es das Auswärtige Amt selbst formuliert. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wird sie ausgesprochen, wenn mit drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens, mit Quarantänemaßnahmen und einem erhöhten Ansteckungsrisiko zu rechnen ist.

Müssen Urlauber sofort heimkehren?

Nein, aber Pauschalreisende könnten es, wenn sich die Situation an ihrem Urlaubsort deutlich verschlechtert: Entsteht während des Urlaubs "am Reiseziel ein plötzlicher Hotspot, so dass Gefahr für Leib und Leben besteht, liegen außergewöhnliche, unvermeidbare Umstände vor", die dazu berechtigen, den Reisevertrag zu kündigen, informiert der Bundesverband der Verbraucherzentralen. Das Geld für nicht genutzte Leistungen müsse erstattet und, sofern vertraglich vereinbart, der Rücktransport durch den Reiseanbieter organisiert werden. Zugleich ist damit zu rechnen, dass die Veranstalter bei einer Reisewarnung des Auswärtigen Amts Pauschalreisen in die betroffenen Regionen absagen.

Leichtere Einschränkungen wie eine zeitweise Maskenpflicht müssen Urlauber dagegen hinnehmen. Lassen allerdings strikte Hygiene-Auflagen und andere Beschränkungen nicht mehr viel übrig vom Urlaubsgefühl, können möglicherweise Reisemängel geltend gemacht werden. Das muss gleich am Urlaubsort geschehen, damit der Veranstalter rein rechtlich eine Chance zum Nachbessern hätte (auch wenn dies während der Pandemie nicht in der Macht der Veranstalter liegt). Anders sieht es aus, wenn schon vor der Buchung bekannt war, wie die Verhältnisse am Urlaubsort sind, und der Reisende darüber informiert wurde. Dann kann er sich nicht mehr auf entgangene Urlaubsfreuden berufen

Welche Hygiene-Auflagen gelten derzeit in Spanien?

Im ganzen Land muss an allen öffentlichen Orten - ganz gleich, ob drinnen oder draußen - ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, ebenso in öffentlichen Verkehrsmitteln. Bei Verstößen drohen Strafen von rund 100 Euro. Am Strand, in Schwimmbädern und beim Sport gelten Ausnahmen. Auf Mallorca müssen Lokale und Geschäfte rund um die "Bier-" und "Schinkenstraße" an der Playa de Palma bis mindestens Mitte September geschlossen bleiben - eine Reaktion auf Party-Exzesse ohne Abstand.

In ganz Katalonien hat die Regionalregierung dem Nachtleben in Clubs und Discos einen Riegel vorgeschoben, im Großraum Barcelona wird dringend empfohlen, die Wohnung nicht zu verlassen. Für die Einreise nach Spanien ist eine Online-Registrierung im "Spain Travel Health-Portal" erforderlich.

Was passiert, wenn man im Spanien-Urlaub positiv auf Covid-19 getestet wird?

Einen ersten Fall gab es Ende Juli auf Mallorca: Der betroffene Urlauber wurde ebenso wie seine Begleiter in einem eigens für Quarantänefälle angemieteten Hotel untergebracht. Die Kosten für die Unterbringung würden übernommen, hieß es, nicht jedoch für eine möglicherweise notwendige medizinische Behandlung. Keine Kosten sollen Touristen bei einer Quarantäne auf den Kanarischen Inseln entstehen. Eine Versicherung decke den Rückflug in die Heimat, die Quarantäne-Unterkunft sowie die medizinischen Kosten ab, kündigte die regionale Tourismusministerin Yaiza Castilla an.

Eine Bedingung allerdings gibt es: Betroffene dürfen bei Reiseantritt nichts von ihrer Infektion gewusst haben. Grundsätzlich ist der Blick in das Kleingedruckte der Auslandskrankenversicherung in Corona-Zeiten umso wichtiger. Manche Versicherer schließen Leistungen im Pandemie-Fall oder bei einer Reisewarnung aus. Pauschalurlauber, die von einer Quarantäne betroffen sind, können sich nach Ansicht von Reiserechtsanwalt Paul Degott auf die Beistandspflicht des Veranstalters berufen. Er müsse beispielsweise neue Flüge organisieren, wenn sich der Aufenthalt durch eine Quarantäne verlängert.

Müssen Rückkehrer in Deutschland in Quarantäne?

Nach einem Aufenthalt in einer Risikoregion muss seit 8. August nach der Einreise ein Corona-Test absolviert werden. Fällt er negativ aus, ist die sonst vorgeschriebene zweiwöchige Quarantäne nicht notwendig. Teststationen gibt es an den Flughäfen, ebenso an großen Bahnhöfen und in der Nähe einiger Autobahn-Grenzübergänge. Der Abstrich ist kostenlos, bis das Ergebnis vorliegt, müssen Rückkehrer aus Risikogebieten zu Hause bleiben. Mediziner geben allerdings zu bedenken, dass eine ganz frische Infektion oft nicht erkannt wird. In Mecklenburg-Vorpommern darf die Quarantäne deshalb erst nach einem zweiten negativen Test beendet werden. Auch nach einem Urlaub in einem Nichtrisikogebiet kann man sich freiwillig - und ebenfalls kostenlos - testen lassen.

Kann eine geplante Pauschalreise nach Spanien nun storniert werden?

Pauschalurlauber dürfen bei "unvermeidbaren, außergewöhnlichen Umständen" am Urlaubsort, die eine "Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen", vom Vertrag zurücktreten, ohne die sonst üblichen Stornogebühren bezahlen zu müssen. Eine Reisewarnung gilt dafür als "starkes Indiz", ausgesprochen wurde sie bislang allerdings nur für die fünf Regionen Aragón, Baskenland, Katalonien, Madrid und Navarra.

Alle schon geleisteten Zahlungen müssen innerhalb von 14 Tagen erstattet werden. Das gilt auch, wenn es der Veranstalter ist, der die Reise absagt. Geld oder Gutschein - beides ist dabei möglich, der verhinderte Reisende hat die Wahl. Gutscheine sind mittlerweile über eine Staatsgarantie gegen Insolvenz abgesichert. Ihr Wert wird ausgezahlt, wenn sie nicht spätestens bis 31. Dezember 2021 eingelöst wurden.

Findet die Reise allerdings erst in einigen Wochen statt, können sich Verbraucher nicht auf die aktuelle Reisewarnung berufen: Die "außergewöhnlichen Umstände" müssen zum Zeitpunkt der Abreise bestehen. Wer beispielsweise seinen für den Herbst geplanten Urlaub an der katalanischen Mittelmeerküste nun aus Angst vor Corona lieber absagen möchte, muss - sofern der Veranstalter keine Umbuchung erlaubt - Stornogebühren entrichten.

Was ist mit individuell gebuchten Flügen und Hotelaufenthalten?

Individualreisende, die Anreise und Unterkunft getrennt voneinander buchen, sind rechtlich schlechter gestellt: Weder die Reisewarnung noch die Einstufung eines Landes als Risikogebiet berechtigen sie zum kostenfreien Rücktritt. Je kurzfristiger die Absage, umso höher sind in der Regel die Stornogebühren. Sogar der Gesamtpreis kann fällig sein.

Die Details der Stornostaffelung stehen im Vertrag, der mit dem Hotelier oder Ferienhausvermieter geschlossen wurde. Es ist auf jeden Fall einen Versuch wert, vor der endgültigen Absage Kontakt mit dem Gastgeber aufzunehmen: Vielleicht lässt sich der Aufenthalt aufs kommende Jahr verschieben.

Anders ist die Rechtslage, wenn ein individuell gebuchter Flug von der Airline gestrichen wird. Dann muss die Fluggesellschaft den Preis erstatten. Sie kann auch einen Gutschein anbieten, der Kunde muss ihn jedoch nicht akzeptieren und kann auf der Rückzahlung bestehen.