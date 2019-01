30. Januar 2019, 17:33 Uhr Sextourismus Der falsche Urlaub

In Hotels gilt: Wer zahlt, bestimmt. Davon profitieren Sextouristen. Das Bundeskriminalamt und der Deutsche Reiseverband kämpfen dagegen an. Auch als Gast kann man etwas gegen sexuelle Ausbeutung von Kindern tun.

Von Monika Maier-Albang

Es ist, und das ist nun so klischeebehaftet wie ekelhaft, der Hotelpool in Pattaya, der Virginie Sandstrom in diesem Moment einfällt. Sie war im Urlaub in Thailand, mit der Familie, "15 Jahre ist das her", erzählt die Frau, die als Managerin bei einer balinesischen Hotelkette arbeitet. Sie hat damals gesehen, wie ein Mann einem Jungen unter Wasser die Badehose runterzog, ihn anfasste. Sie ist zur Rezeption gegangen, zum Management. "Niemand hat sich gekümmert. Am Ende sind wir ausgezogen", sagt Sandstrom. ...