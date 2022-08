Gegessen wird, was auf den Tisch kommt - oder was die Eltern den Kindern am Buffet hinterhertragen.

Von Jochen Temsch, Maria Alm

Familien mit kleinen Kindern sind oft schon von Weitem zu hören. Aber damit auch wirklich alle mitkriegen, dass neue Gäste ankommen, steht im Hotel Tante Frida in Maria Alm ein Gong am Eingang. Schlegel in verschiedenen Dröhnstärken gibt es an der Rezeption. Hallo, wir wären jetzt da! Der Name des Hotels ist aus roten Großbuchstaben an der Auffahrt übereinandergewürfelt. Am T baumelt eine Schaukel, ideal für Selfies und kindliche Glücksmomente von Urlaubsanfang an. Das macht auch die Eltern locker, getreu dem Motto, das über dem Eingang prangt: "Erwachsensein kann man auch zu Hause."