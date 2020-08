Von Hans Gasser

Und dann ein Schlag, Metall auf Stein - und aus! Gerade noch hatte mich die unsichtbare Hand Gottes - oder Boschs - mit schönem Schub über Wurzeln und Steine befördert, zwischen verblühten Almrosen und Wacholder hindurch in Richtung Bergstation Pischa. Die Pischa-Tour ist in der App Schweiz Mobil, die sich "Netzwerk für den Langsamverkehr" nennt, als eine der beliebtesten Mountainbike-Runden in Davos aufgeführt. Sie führt fast ausschließlich über Singletrails, also Wanderwege, und sei "für Trainierte fast durchgängig fahrbar". Falls man doch schieben müsse, so Schweiz Mobil, "hat man mehr Zeit für den Ausblick auf Flüela Weiss- und Schwarzhorn". Das stellt sich jetzt als sehr richtig heraus.