Der schönste Moment dieser paar Tage am Meer ist eine Begegnung auf dem Markt in der Altstadt von Rimini. Es ist Pfingstsamstag, zum ersten Mal nach dem Lockdown dürfen die Stände wieder öffnen. Jetzt drängen sich die Menschen zwischen Käsebergen und Billigschuhen und versuchen, sich dabei aus dem Weg zu gehen. An den Wäscheleinen, an denen früher Schals für vier Euro hingen, gibt es nun zum selben Preis das Accessoire des Sommers: Mundschutz in allen Varianten. Mit Glitzer, mit Smiley, mit Totenkopf oder Rüschen, Dessous-Stil also.