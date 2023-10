Durch Angriffe der radikal-islamischen Palästinenser-Gruppe Hamas und Gegenschläge der israelischen Streitkräfte sind Hunderte Menschen getötet und Tausende verletzt worden, immer wieder erfolgt Raketenbeschuss. An Urlaub in Israel zu denken, verbietet sich eigentlich angesichts der Lage im Land. Doch was ist mit bereits gebuchten Reisen? Können sie nun storniert werden? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wie ist die Situation für Urlauber in Israel?

Mehrere hundert Reisende seien am vergangenen Wochenende, als die Hamas angriff, mit deutschen Reiseveranstaltern im Land unterwegs gewesen, teilte der Deutsche Reiseverband mit. Für Gäste, die vorzeitig zurück nach Deutschland reisen wollten, seien Rückreisen organisiert worden, die überwiegende Mehrheit sei inzwischen in Deutschland angekommen.

Der Flugverkehr nach Israel wurde mittlerweile weitgehend eingestellt, die Lufthansa beispielsweise informiert auf ihrer Webseite, dass die regulären Flüge nach Tel Aviv bis einschließlich 14. Oktober ausgesetzt würden. Diverse Kreuzfahrtschiffe haben ihre Routen geändert, israelische Häfen werden aktuell nicht angelaufen. Tui Cruises etwa teilte mit, dass die Mein Schiff 5 statt in Haifa und Ashdod in den Häfen in Marmaris in der Türkei und auf der griechischen Insel Santorin anlegen werde.

Das Auswärtige Amt rät von Reisen nach Israel und in die Palästinensischen Gebiete "dringend ab", vor Reisen in den Gazastreifen wird gewarnt. Deutsche Staatsangehörige sollten sich in die Krisenvorsorgeliste "Elefand" eintragen: Darüber können die Auslandsvertretungen im Krisenfall schneller Kontakt aufnehmen.

Können geplante Reisen nach Israel storniert werden?

Wer in den kommenden Tagen im Rahmen einer Pauschalreise nach Israel fliegen wollte, kann den Urlaub nach Angaben des Reiserechts-Anwalts Paul Degott kostenfrei stornieren. "Aktuelle Reisen ins Land sind nicht zumutbar, das ist völlig klar", sagt Degott: "Der Kriegszustand ist mit Sicherheit ein außerordentlicher Umstand. Früher sprach man von höherer Gewalt." In so einem Fall können Reisende vom Reisevertrag zurücktreten - der Preis muss ihnen erstattet werden, Stornogebühren fallen nicht an.

Gleiches gilt für die Reiseveranstalter: Auch sie können die Reise unter Verweis auf außergewöhnliche Umstände absagen. Das geschieht auch bereits. "Reisen in dieser Woche sind von den Veranstaltern, von denen wir wissen, aktiv storniert worden", sagt eine Sprecherin des Deutschen Reiseverbandes (DRV). Die Gäste seien darüber informiert worden, könnten umbuchen oder sich den Reisepreis zurücküberweisen lassen.

Was ist mit Reisen in den kommenden Monaten?

Israel ist gerade über Weihnachten ein beliebtes Reiseziel. Wie sich die Situation im Land bis dahin entwickelt, ist ungewiss. Anwalt Degott empfiehlt, zunächst abzuwarten und nicht vorschnell zu stornieren. Kostenlos von einer Reise zurücktreten kann man nämlich nur dann, wenn bereits absehbar ist, dass sie nicht wie gebucht stattfinden kann. Beruhigt sich die Lage jedoch, könnten Storno-Gebühren anfallen. Der Reiserechtsexperte rät, Kontakt mit dem Reiseanbieter aufzunehmen. Dieser habe selbst ein Interesse daran, Reisen nur dann durchzuführen, wenn es vor Ort keine Einschränkungen gebe.

"Was mit Reisen in den nächsten Monaten ist, ist aktuell nicht absehbar", sagt auch die Sprecherin des Deutschen Reiseveranstalter. Die Veranstalter bewerteten die Sicherheitslage - auch im Austausch mit dem Auswärtigen Amt - immer wieder neu.

Wie ist die Rechtslage bei individuell gebuchten Reisen?

Wer individuell und nicht über einen Veranstalter Flüge und Hotels gebucht hat, ist rechtlich schlechter gestellt als Pauschalreisende. Für gestrichene Flüge müssen die Airlines den Flugpreis erstatten. Sobald Flüge aber wieder stattfinden und die Einreise erlaubt ist, sind die Fluggesellschaften nicht mehr verpflichtet, Tickets kostenlos zurückzunehmen: Sie können die gebuchte Leistung schließlich erbringen. "Kann man in das Land einreisen, ist das Risiko, was man mit seiner Zeit im Land macht, schon bei den Reisenden selbst", erläutert Degott.

Ähnlich ist die Rechtslage bei Hotelübernachtungen: Hat die Unterkunft geöffnet und kann sie die gebuchte Leistung anbieten, sieht es mit einer kostenfreien Stornierung schlecht aus - außer, man hat diese Option von vornherein gebucht. Dann bleibt nur noch die Hoffnung auf Kulanz beim Hotelbetreiber: "Zum Beispiel könnte man vereinbaren, dass der Hotelier das Geld fürs Zimmer behält, aber einen Gutschein ausstellt für einen Aufenthalt in der Zukunft", sagt Degott.

Was ist mit Reisen in die angrenzenden Länder?

Auch Jordanien und Ägypten werden gern für einen Sonnenurlaub in den Wintermonaten gebucht. Aktuell betroffen vom Konflikt sind die Ferienorte dort nicht, deshalb können Reisen auch nicht kostenfrei storniert werden. Angst vor einer Eskalation reicht als Rücktrittsgrund nicht aus.