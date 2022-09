Von Saskia Aleythe, Hamburg

Kabel hängen aus den Wänden, die Steckdosen fehlen noch. Wo mal das Bad sein wird, kann man an den Mauern erahnen. Fliesen, Armaturen und auch die Toilette muss man sich noch dazu denken, ebenso die neueste Technik, die in die Zimmer einziehen soll, die Betten und Nachttische. Der Ausblick wird noch ein bisschen grüner, ist aber jetzt mitunter schon spektakulär: Von der Suite aus sieht man nicht nur die Kräne am Containerhafen, sondern hat auch noch die Elbphilharmonie im Blick. Ursprünglich sollten jetzt schon die ersten Gäste in das neue Hotel einziehen, doch mit Zeitplänen ist es gerade so eine Sache.