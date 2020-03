In den USA hat Präsident Donald Trump in der Nacht per Dekret ein Einreiseverbot für fast alle Personen ausgesprochen, die sich in den 14 Tagen vor ihrer Ankunft im Schengenraum aufgehalten haben - also auch für Deutsche. Dieses Verbot tritt am Freitag, 13. März, in Kraft - Einzelheiten und Ausnahmefälle finden sich hier beim Auswärtigen Amt.

Das Auswärtige Amt (AA) rät inzwischen - ohne die bisherigen Abstufungen zwischen einzelnen Regionen - von nicht erforderlichen Reisen nach Italien insgesamt ab. Deutschen, die bereits im Land sind, empfiehlt es, die Fortbewegung dort auf das Notwendige zu beschränken und Selbsterklärungen dazu auszufüllen. Eine amtliche Reisewarnung gibt es aber weiterhin nicht. Die Ausreise nach Deutschland sei weiterhin möglich und "Grenzschließungen sind nicht beabsichtigt", heißt es beim Auswärtigen Amt. Die Rückreise von Touristen durch Österreich soll trotz der Grenzschließung zwischen Österreich und Italien möglich bleiben, sofern diese keinen Halt in Österreich machten. Dazu könne unter anderem vor der Einreise die Tankanzeige kontrolliert werden, hieß es.

Tschechien führt Kontrollen an seinen Grenzen zu Deutschland und Österreich ein. Grenzübertritte abseits offizieller Grenzübergänge werden zudem verboten, wie Innenminister Jan Hamacek mitteilte. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur CTK soll mit den Kontrollen am Freitag, 13. März, begonnen werden.

Auch Polen führt an seinen Grenzen zu Deutschland und Tschechien Hygienekontrollen durch. Dabei werde man sich auf Busse konzentrieren, erklärte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Montag. In den nächsten Tagen solle die Aktion auf internationale Fernzüge und Häfen ausgeweitet werden. Bei einem Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion würden die Betroffenen gleich in ein Krankenhaus gebracht.

Malta verhängt für alle Reisenden aus Deutschland eine 14-tägige Quarantäne, außerden werden zahlreiche Flüge eingestellt, Kreuzfahrtschiffe aus Italien, Frankreich und Spanien dürfen die Inseln nicht mehr anlaufen.

Die Republik Moldau lässt ausländische Flugpassagiere, die aus vom Coronavirus betroffenen Ländern kommen, nicht mehr einreisen - wie dieses Verbot umgesetzt werden sollte, war zunächst nicht klar. Alle Einreisende aus Deutschland müssen in Bosnien-Herzegowina zwei Wochen in häusliche Isolation. Touristen, die schon im Land sind, müssen bis zu ihrer Abreise in ihrer Unterkunft bleiben.

Derzeit rät das Auswärtige Amt unter anderem von Reisen nach Iran ab, einem weiteren Schwerpunkt des Coronavirusausbruchs. Israel verwehrt bereits seit dem 6. März Touristen aus Deutschland die Einreise - es sei denn, sie können eine Möglichkeit häuslicher Quarantäne in Israel für die ersten 14 Tage nachweisen (ein Hotelaufenthalt wird nicht als solche gewertet). Auch hier werden die Maßnahmen aber nochmals verschärft: "Touristen, die sich in Israel aufhalten, wird Zeit gegeben, in den nächsten Tagen auf geordnete Weise auszureisen", hieß es am Dienstag in einer Stellungnahme des Gesundheitsministeriums. Ein genaues Datum wurde nicht genannt. Sollten Touristen vorher Symptome aufweisen, müssten sie sich sofort beim Rettungsdienst melden, ansonsten sollten sie Hygieneregeln befolgen, Menschenansammlungen meiden und ihre Reiseroute in Israel dokumentieren, hieß es weiter. Eine Rückkehr nach einer Ausreise in Nachbarländer sei nicht möglich. Die Fluggesellschaft El Al hat Stornierungs- und Umbuchungsbedingungen entsprechend aktualisiert.

Uganda, Malawi und Tschad sowie Nordmazedonien belegen Deutsche faktisch mit einem Einreiseverbot: Falls sie sich nicht für zwei Wochen in Selbst-Quarantäne begeben, würden sie in "institutionelle Quarantäne auf eigene Kosten" gezwungen, heißt es im Sicherheitshinweis des Auswärtigen Amtes für Uganda. In Ruanda werden deutsche Urlauber auch dann täglich überwacht, wenn sie keine Symptome zeigen - andernfalls wird sogleich eine zweiwöchige Quarantäne angeordnet. Quarantäneauflagen für Deutsche nach der Ankunft gibt es neuerdings auch in Russland, zunächst aber nur für Moskau. Das Königreich Bhutan wiederum lässt mit sofortiger Wirkung für zwei Wochen überhaupt keine Touristen mehr ins Land, auch in der Mongolei besteht de facto eine Ein- und Ausreisesperre. Deutschen ist außerdem die Einreise nach Jordanien, El Salvador, Kasachstan, Saudi-Arabien, Jamaika, Grenada sowie in die pazifischen Inselstaaten Kiribati, Marshallinseln und Samoa verboten.

Vietnam hebt die Visafreiheit für Deutsche vorübergehend auf, Urlauber können im Internet ein elektronisches Visum beantragen. Auch Nepal vergibt keine Visa mehr direkt bei der Ankunft, Deutsche müssen sich stattdessen vorab darum bewerben - unter Vorlage eines negativen Covid-19-Tests. Indien erklärt alle ausgestellten Visa von deutschen Staatsangehörigen für ungültig, falls sie noch nicht eingereist sind. Thailand bittet Deutsche, sich freiwillig nach der Ankunft für zwei Wochen in häusliche Quarantäne zu begeben. Da es sich nur um eine Empfehlung handelt, bedeutet das für Betroffene aber keine Zwangsisolierung etwa in ihrem Hotel. Das thailändische Gesundheitsministerium fordert außerdem Einreisende aus bestimmten Ländern dazu auf, Menschenansammlungen zu vermeiden - hier sind Deutsche ebenfalls mit gemeint. Hongkong ordnet von Samstag an für Besucher aus Nordrhein-Westfalen eine zweiwöchige Quarantäne an. Und China isoliert oft auch Reisende aus Deutschland zwei Wochen lang, vor allem bei einer Einreise nach Shanghai; für Peking gilt eine allgemeine Quarantänepflicht für alle Einreisenden.

Das Auswärtige Amt informiert über solche und weitere Entwicklungen auf seiner Website in den Aktualisierungen seiner Reise- und Sicherheitshinweise. Welche Staaten ihre Einreisebestimmungen für Ankömmlinge aus Deutschland verändern, listet auch der Dachverband der Fluggesellschaften IATA hier im Einzelnen auf.