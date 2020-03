Warten aufs Weiterkommen am Flughafen in Marrakesch, Marokko

Das Auswärtige Amt startet die größte Rückholaktion in der Geschichte Deutschlands für Tausende Deutsche, die wegen Reisebeschränkungen in der Corona-Krise im Ausland festsitzen. Außenminister Heiko Maas kündigte am Dienstag an, bis zu 50 Millionen Euro dafür zur Verfügung zu stellen.

In den vergangenen Tagen hatten zahlreiche Länder wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus Grenzen dicht gemacht und Flugverbindungen gekappt. Da Deutschland inzwischen zu den Hauptrisikoländern gehört, sind deutsche Reisende besonders stark von den Einschränkungen betroffen.

Welche Länder erschweren die Rückreise besonders?

Mit kommerziellen Fluganbietern sei ein "einmaliges Programm" aufgelegt worden, um im Lauf der nächsten Tage deutsche Pauschalreisende zuerst aus besonders betroffenen Gebieten zurückzuholen. Dazu zählen Marokko, die Dominikanische Republik, die Philippinen, Ägypten und die Malediven sowie Malta und Argentinien. Für diese "Luftbrücke" würden die Anbieter in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt Flüge bereitstellen.

Neben Marokko hat auch die Dominikanische Republik in der Karibik für einen Monat alle Flüge von und nach Europa ausgesetzt. Am Donnerstag wird Ägypten folgen: Zunächst bis zum 31. März werden alle internationalen Flugverbindungen ins Ausland gestrichen. Längst nicht allen Touristen dürfte es gelingen, ihre Flüge rechtzeitig umzubuchen.

Für wann sind die Rückreisen geplant?

Die Gestrandeten würden "im Laufe der nächsten Tage" zurückgeholt, sagte Maas. Er bat aber auch um etwas Geduld: "Wir bitten um Verständnis, auch wenn wir alles Menschenmögliche tun, dass wir nicht in jedem Fall eine 24-Stunden-Lösung vorhalten können." Die erste von der Bundesregierung dafür gemietete Chartermaschine der Lufthansa war bereits am Dienstagnachmittag nach Manila gestartet. Insgesamt will die Regierung so schnell wie möglich 30 bis 40 Maschinen auf den Weg in die Urlaubsgebiete bringen. Die "Luftbrücke" soll bis weit in die nächste Woche dauern. Auch Veranstalter und Reedereien sowie Airlines schicken Flugzeuge, um ihre Kunden nach Hause zu bringen.

So seien etwa die Maschinen des Ferienfliegers Condor voll besetzt mit Heimkehrern. In einigen Zielländern wie beispielsweise der Dominikanischen Republik hatte es zunächst geheißen, dass gar keine Flieger aus Europa mehr landen dürften. Inzwischen habe man die Hindernisse aber ausgeräumt, so eine Condor-Sprecherin. In einer Mischung aus eigenem Flugprogramm, Rückholflügen der Veranstalter und auch als Teil der "Luftbrücke" der Bundesregierung werde Condor in den nächsten Tagen etwa 50 000 Urlauber zurückholen, erklärte die Sprecherin. Auf den Hinflügen würden mitunter auch Staatsbürger der Zielländer transportiert, dazu sei man im Kontakt mit den jeweiligen Regierungen.

Was sollten Betroffene nun tun?

Alle, die auf eine Rückholaktion angewiesen sind, sollten sich zunächst auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes informieren und zuerst ihre Reiseveranstalter oder Airlines kontaktieren. Auch Botschaften und Konsulate sollen für Anfragen zur Verfügung stehen, sind aber eventuell überlastet und nur schwer erreichbar. Alle, die noch unterwegs sind, sollten sich dringend in die Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amtes eintragen: So können sie kontaktiert werden und das Amt weiß, wer noch in welchem Land ist. Allerdings ist die Seite vom Ansturm mitunter überlastet und nicht immer erreichbar.

Auch aus anderen Ländern sollen Deutsche ihren Urlaub abbrechen und so schnell wie möglich heimreisen

Denn es wird wohl immer schwerer werden, nach Deutschland zurückzukommen - und nach Schätzungen des Auswärtigen Amts sind noch weit mehr als 100 000 Deutsche im Ausland unterwegs: "Der weltweite Passagierverkehr hat sich in den letzten Tagen massiv reduziert, und wir gehen davon aus, dass das nicht das Ende der Entwicklung ist", sagte Maas.

In Thailand etwa schrieb der deutsche Botschafter Georg Schmidt auf Twitter angesichts der weltweiten Reisewarnung: "Wichtig: Bemühen Sie sich aufgrund wegfallender Flugverbindungen gegebenenfalls um eine schnellstmögliche Rückreise nach Deutschland." Thailand sei derzeit nicht auf der Liste der Rückholaktionen. "Sie können noch mit Linienflügen zurück." Zudem verkündete er, dass die Botschaft wegen Überlastung nur noch für "unabweisbare Notfälle" geöffnet habe, nur für diese sei auch eine eigene Notfallnummer eingerichtet worden. Alle anderen Anfragen müssten per Mail abgearbeitet, Nachrichten über Social Media könnten nicht beantwortet werden.

Die deutsche Botschaft in Myanmar rät Touristen, wegen der Coronaviruskrise das südostasiatische Land möglichst zu verlassen. Touristen sollten prüfen, ob sie ihren Urlaub abbrechen und möglichst frühzeitig zurückfliegen können, teilte die Botschaft am Mittwoch bei Facebook mit. "Im Falle eines Ausbruchs der Pandemie ist damit zu rechnen, dass das myanmarische Gesundheitssystem nicht in der Lage sein wird, die medizinische Versorgung in ausreichendem Maße sicherzustellen." Zudem bestehe die Gefahr, dass die internationalen Flugverbindungen weiter ausgedünnt würden und möglicherweise ab einem bestimmten Zeitpunkt keine Rückreise mehr möglich sein werde.

Auch Reiseregionen fordern zur Heimreise auf

Auch in spanischen Ferienregionen sind viele Urlauber zur Heimreise gezwungen. So hat etwa die Regionalregierung der Balearen alle etwa 25 000 Touristen dazu aufgerufen, die noch auf Mallorca und den anderen spanischen Inseln sind, schnellstmöglich in ihre Heimat zurückzukehren. Man arbeite an einer "Operation Rückkehr" für alle ausländischen und spanischen Besucher der Inseln, sagte Regionalpräsidentin Francina Armengol dem Radiosender "Cadena Ser". Es mache keinen Sinn, dass die Menschen in den Hotels eingesperrt blieben.

Wie andere Regionen Spaniens erwägen auch die Balearen, einige Hotels zu Krankenhäusern umzufunktionieren. Armengol appellierte außerdem erneut an die Zentralregierung, die Schließung aller Häfen und Flughäfen der Balearen anzuordnen. Die Behörden zählten auf den Balearen bisher bereits mehr als 70 Menschen, die sich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert haben.

Am Montag waren bereits 25 Sonderflüge von den Balearen-Flughäfen vor allem Richtung Deutschland und England gestartet. Gleichzeitig wurden aber nach Behördenangaben auch 67 reguläre Flüge storniert. Die Streichungen und Überbuchungen hätten vor allem auf dem Flughafen von Palma de Mallorca beträchtliche Sorge und Unruhe unter Touristen ausgelöst, die zurück in die Heimat wollten, berichtete die Regionalzeitung Diario de Mallorca.

Airports heben Nachtflugverbot für Heimkehrer auf

Für Flüge mit Rückkehrern aus dem Ausland ist die Nachtflugbeschränkung etwa am Stuttgarter Flughafen vorübergehend aufgehoben. Das Regierungspräsidium Stuttgart werde für alle Flüge, die aufgrund der Corona-Pandemie in dieser Zeit starten oder landen müssen, eine Ausnahmegenehmigung erteilen, teilte der Flughafenbetreiber am Dienstag mit. Solche Ausnahmegenehmigungen seien zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zulässig.

Urlauber in Marokko: "Es ist Ausnahmezustand"

In Marokko sitzen nach Schätzungen von Außenminister Heiko Maas derzeit zwischen 4000 und 5000 Deutsche fest. Trotz der angekündigten Rückholaktion fühlen sich viele Reisende im Moment verunsichert. "Wir haben keinerlei Informationen oder Anweisungen bekommen", sagt David Niehus aus Parsberg in Bayern, der mit seiner Familie in Marrakesch ist. "Wir sitzen es momentan einfach im Hotel aus, informieren uns minütlich über alle Kanäle."

Eigentlich hätte die Familie bereits am vergangenen Sonntag zurück nach Deutschland fliegen sollen, aber die marokkanischen Behörden untersagten zunächst ohne große Vorankündigungen Flug- und Fährverbindungen nach Europa. Am Montagabend kündigte Tourismusministerin Nadia Fettah Alaoui an, außerplanmäßige Flüge für Tausende gestrandete Touristen zulassen zu wollen.

An den Flughäfen in Marokko standen am Dienstag Reisende in langen Schlangen an, um Flüge umzubuchen oder Tickets zu kaufen. Zahlreiche Deutsche berichten in Chatgruppen in sozialen Netzwerken davon, dass auch Alternativflüge immer wieder annulliert worden seien. "Wir standen eine Stunde an, um unsere Boardingkarte zu bekommen", erzählt Victoria Rittel, die noch einen Flug von Agadir nach Leipzig bekommen hat. "Draußen ist auf jeden Fall Ausnahmezustand."