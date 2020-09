Von Dominik Prantl

Wie man die Erinnerungen an diese Reise auch dreht und wendet; sie führen dann doch immer auf diesen einen Tag in der Wildnis zurück. Er war ein Geschenk des Himmels, wolkenlos und sorgenfrei, wobei wir nichts anderes taten, als den Tag einfach hinzunehmen. Wir duschten unter zwei Palmen mitten in der Savanne an einem ausgetrockneten Flussbett. Als sich die Männer unter uns beim Rasieren im Rückspiegel des Geländewagens zeitlos lächerliche Schnauzer in den Sieben-Tage-Bärten stehen ließen, da zog im Hintergrund, keine 20 Meter entfernt, ein Elefant durch den Galeriewald.