Von Georg Ismar, Berlin

Wolfgang Schmidt ist manches Mal verzweifelt. Etwa, wenn wieder geschrieben wurde, dass Hamburg eine Steuerrückforderung an die Warburg-Bank von 47 Millionen Euro einfach verjähren ließ. Seiner Ansicht nach funktionierte nur so die Geschichte vom angeblichen Polit-Skandal, die nun für ihn, den Kanzleramtschef Schmidt (SPD), und für Kanzler Olaf Scholz (SPD) zur Wiedervorlage kommt.

Verjährt war nach Auffassung der Justiz am Ende in der Tat nichts, und 2016 war die steuerrechtliche Lage nicht ganz so klar wie einige Jahre später. Und eine ungerechtfertigte Steuerrückforderung, die einen Ruin der Bank zur Folge haben könnte, könnte am Ende zu enormen Regressforderungen gegen das Land Hamburg führen.

Scholz bestreitet jede politische Einflussnahme auf das damalige Steuerverfahren, kann sich aber zugleich an die Inhalte der erst durch Tagebucheinträge publik gewordenen drei Treffen mit dem Warburg-Banker Christian Olearius gar nicht mehr erinnern.

Der Verzicht auf Steuerrückforderungen

Kurz nach dem dritten Treffen im November 2016 wurde auf die Steuerrückforderung verzichtet. Als auch weitere 43 Millionen für 2017 zunächst nicht zurückgefordert werden sollten, erteilte das Bundesfinanzministerium die Weisung an Hamburgs Finanzbehörde, dass das Geld zurückzufordern sei. Im März 2020 verurteilte das Landgericht Bonn die Warburg-Bank schließlich wegen der Cum-Ex-Betrügereien zur Rückzahlung von insgesamt 176,5 Millionen Euro. Also für den gesamten Zeitraum, in dem zu Dividenden-Stichtagen Aktienpakete so hin und her geschoben wurden, dass der Fiskus getäuscht wurde und die Bank sich Kapitalertragsteuern erstatten ließ, die nie gezahlt worden waren.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass der Volljurist Schmidt als Finanz-Staatssekretär und auch noch als Kanzleramtschef immer wieder versucht hat, Journalisten sachlich eigene Einordnungen und Fakten zu dem komplizierten Fall nahezubringen. Doch hat er Grenzen bei seiner Medienarbeit überschritten? Oder ist es nicht legitim, dass er auf mögliche sachliche Fehler und Schieflagen in der Berichterstattung hinweist?

In Hamburg konnte die SPD mit ihrem Stimmengewicht im Landes-Untersuchungsausschuss einiges ausbremsen. Die Union sieht aber noch so viel Klärungsbedarf, dass sie das Ganze nun eine Ebene höher heben will. Sie hat im Bundestag genug Stimmen, um einen Warburg-Untersuchungsausschuss durchzusetzen, aber auch die Linke signalisiert Zustimmung. Und die Union will dabei besonders auch Wolfgang Schmidt ins Visier nehmen.

"Im System Scholz ist Wolfgang Schmidt eine zentrale Figur", sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete Matthias Hauer der Süddeutschen Zeitung. Er stehe dem Kanzler als dessen engster politischer Vertrauter so nahe wie kaum ein anderer. Weil der geplante Untersuchungsausschuss gerade den Umgang von Scholz und dessen Umfeld mit dem Fall auf Bundesebene beleuchten soll, werde Schmidt sich - anders als in Hamburg - nicht damit herausreden können, dass er keine Wahrnehmung der Warburg-Affäre besitze. "Gerade die Medienkontakte von Herrn Schmidt in der Steueraffäre Warburg werfen erhebliche Fragen auf, denen wir im Untersuchungsausschuss nachgehen werden", sagt Hauer.

"Der Vorwurf der Diskreditierung von Journalisten wiegt schwer."

Vor Kurzem wurde vom Verwaltungsgericht Berlin verfügt, dass das Kanzleramt Auskunft zur Kommunikation mit anderen Medien im Zusammenhang mit dem Fall geben muss. Schmidt soll dabei auch aufklären, ob er versucht habe, einen Autor, der ein Buch zur "Akte Scholz" und der "Cum-Ex-Affäre" geschrieben hat, bei anderen Medien als unglaubwürdig darzustellen. "Insbesondere der Vorwurf der Diskreditierung von Journalisten wiegt schwer", sagt der CDU-Abgeordnete Hauer. Zudem wolle die Union wissen, ob Schmidt möglicherweise als zunächst geheim eingestufte Protokolle des Finanzausschusses, die sich mit der Affäre und Scholz beschäftigen, weitergegeben habe.

Schon einmal bekam Wolfgang Schmidt Probleme, weil er versucht hatte, etwas medial geradezurücken. Es ging um Ermittlungen gegen Mitarbeiter der beim Zoll angesiedelten Geldwäsche-Einheit FIU. Kurz vor der Bundestagswahl kam es 2021 zu einer Durchsuchung in dem von Scholz geführten Finanzministerium. Die von einem CDU-Mann geleitete Staatsanwaltschaft Osnabrück erweckte den Eindruck, dass sich die Ermittlungen auch gegen den Minister und SPD-Kanzlerkandidaten Scholz richteten. Schmidt twitterte deshalb einen Auszug des Durchsuchungsbeschlusses, der genau das aber widerlegte. Ein Verfahren gegen Schmidt wegen einer möglichen Veröffentlichung von Dienstgeheimnissen wurde eingestellt, er zahlte aber 5000 Euro an zwei gemeinnützige Einrichtungen.