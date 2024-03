Es ist fast wieder so wie zu alten Sowjetzeiten, als die kommunistischen Regierungen der Brudervölker der Führung in Moskau Glück- und Segenswünsche übermittelten zu 99,9-Prozent-Erfolgen bei irgendwelchen Scheinwahlen. Nur haben sich die Namen der Gratulanten etwas verändert. Anstatt der obersten Genossen in Warschau oder Prag wie einst im Kalten Krieg melden sich nun die Staatschefs aus Caracas, Managua oder Pjöngjang pflichtschuldig, um Russlands Präsidenten Wladimir Putin für seine Bestätigung im Amt zu feiern.

Wer Liebesgrüße nach Moskau schickt, wer schweigt oder wer gar demonstrativ nicht gratuliert und die Wahl als das bezeichnet, was sie war, nämlich eine Farce - an diesen Listen der Gratulanten und Nicht-Gratulanten lässt sich die neue Weltordnung ziemlich genau ablesen, die sich seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine etabliert hat. Sie weist einige Ähnlichkeiten zu jenen Zeiten des Ost-West-Konflikts auf, als sich die Welt um die Pole in Moskau und Washington ordnete. Bis ins Vokabular reichen die Anklänge an jene Zeiten der kommunistischen Internationale, da in Moskau noch der große Bruder saß, der den Ton vorgab. Etwa, wenn am Wochenende Venezuelas linker Diktator Nicolás Maduro schwülstig an Putins Adresse schreibt: "Unser älterer Bruder hat triumphiert, was ein gutes Zeichen ist für die Welt." Mit mehr als 87 Prozent der Stimmen habe Putin "den Krieg gegen das Imperium des kollektiven Westens völlig gewonnen".

Der Serbenführer entbietet dem "großen Staatsmann" die besten Wünsche

Zu den Claqueuren zählt auch Nicaraguas alternder sozialistischer Autokrat Daniel Ortega, der Putin einen Triumph bescheinigt, der zu Stabilität und einer besseren Zukunft der Menschheit beitragen werde. Die Wahlen seien vorbildlich und ruhig verlaufen - eine Abstimmung, die tatsächlich von Manipulation und Einschüchterung geprägt war. Tadschikistans Präsident Emomali Rachmon, dessen Land einst auch zur Sowjetunion gehörte, sprach ebenfalls von einem "überzeugenden" Sieg Putins. Und der Führer der bosnischen Serben, Milorad Dodik, dichtete gar: "Das serbische Volk begrüßt mit Freuden den Sieg von Präsident Putin, denn es sieht in ihm einen großen Staatsmann und einen Freund, auf den wir immer zählen können und der über unser Volk wachen wird." Da lesen sich die Gratulationen aus Pjöngjang geradezu nüchtern sachlich. "Kim Jong-un, Staatspräsident der Demokratischen Volksrepublik von Korea, entbot Wladimir Wladimirowitsch Putin am Montag Glückwünsche zur Wiederwahl als Präsident der Russischen Föderation", schreibt die staatliche Nachrichtenagentur dort. Nordkorea ist seit Beginn des Ukraine-Kriegs zu einem wichtigen Waffenlieferanten Moskaus aufgestiegen.

Tschechiens Außenminister nennt die Wahl eine "Farce und Parodie"

Am aufschlussreichsten für die Verschiebungen der globalen Machtkonstellationen aber sind vielleicht die Glückwünsche aus China. Zugleich markieren sie den größten Unterschied zu den Kalter-Kriegs-Zeiten, als sich alles um die Führung in Moskau drehte. Auch Chinas Staatschef Xi Jinping hat Putin gratuliert. Er hat seinen "alten Freund" laut einer Meldung des chinesischen Staatsfernsehens am Montag sogar persönlich angerufen. Xi vertraue darauf, dass Russland unter Putins Führung noch größere Erfolge feiern werde, so die offizielle Verlautbarung. China und Russland seien "strategische Partner in der neuen Ära" - eine Ära, die zwar wieder von der Konfrontation mit dem demokratischen Westen auf der einen Seite geprägt ist. Auf der anderen Seite aber dominieren jetzt zwei Partner - China und Russland. Und es dürfte aus chinesischer Sicht keine Zweifel daran geben, wer inzwischen der Juniorpartner ist. Jedenfalls ließ Peking verlauten, dass Xi noch "mehrere Treffen" mit Putin in diesem Jahr plane.

Auf solche Begegnungen dürften Staats- und Regierungschefs im Westen nicht ganz so erpicht sein. US-Präsident Joe Biden überließ es dem Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, Washingtons Sicht der Dinge zu formulieren: Die Wahlen seinen "offenkundig nicht frei und fair" gewesen. Die französische Führung ließ wissen, dass "die Bedingungen für eine freie, pluralistische und demokratische Wahl ein weiteres Mal nicht erfüllt" seien. Frankreich werde die Ergebnisse von Scheinwahlen niemals anerkennen. Auch Großbritanniens Außenminister David Cameron stellte via X lapidar fest: "So sehen freie und faire Wahlen nicht aus" - eine Formulierung, die Italiens Außenminister Antonio Tajani fast wortgleich benutzte. Am bündigsten formulierte aber vielleicht der tschechische Außenminister in Prag, von wo aus zu Zeiten des Kalten Kriegs Lobeshymnen Richtung Moskau adressiert wurden, die Sicht der Dinge im Westen: Die Bestätigung Putins im Amt, so Jan Lipavský, sei nichts gewesen als eine "Farce und Parodie" auf freie Wahlen.