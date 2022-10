Flüchtlinge auf dem Weg in den Westen, auf diesem Foto an der Grenze zwischen Belarus und Polen.

Von Nina von Hardenberg

Ein Sonntagnachmittag im September: Fünf Syrer wandern nahe des bayerischen Grenzorts Furth im Wald eine Straße entlang, die von Tschechien nach Deutschland führt. Eine Streife der Bundespolizei "schnappt" sie, wie es in der Pressemitteilung heißt, und schickt sie zurück.

Einsätze wie diese hat die Bundespolizeiinspektion Waldmünchen, die an einem 89 Kilometer langen Grenzstück zu Tschechien für verstärkte Binnenfahndung zuständig ist, in diesen Wochen öfter. Und sie sind von der Bundesregierung sehr erwünscht. Denn zwar fliehen auch Syrer vor dem Krieg in ihrer Heimat und haben somit grundsätzlich Anspruch auf Schutz. Deutschland aber und die EU insgesamt bemühen sich gerade, die Fluchtrouten, auf denen auch diese Menschen kommen, zu schließen.

Die steigende Zahl von illegalen Migranten, die zuletzt über die Balkanroute kamen, mache ihr Sorge, sagte Innenministerin Nancy Faeser (SPD) zuletzt mehrmals. Gemeint waren nicht die bald eine Millionen registrierten Ukrainer in Deutschland, die per Touristenvisum legal in die EU einreisen dürfen, sondern etwa Syrer, Afghanen und Iraker, die zuletzt vermehrt Asyl beantragten. An diesem Mittwoch traf Faeser die Innenminister der Westbalkan-Staaten. Das Thema illegale Migration stand ganz oben auf der Tagesordnung.

An der Grenze zu Tschechien wird jetzt intensiver kontrolliert

Denn neben der Türkei, die im aufziehenden Wahlkampf derzeit rabiat gegen Geflüchtete im eigenen Land vorgeht und diese so zur Weiterflucht zwingt, hat die Ministerin vor allem Serbien als Schuldigen für den Druck auf Europas Grenzen ausgemacht. Auf Grund von zum Teil alten Visaabkommen können Menschen etwa aus Indien und Tunesien visumfrei nach Serbien einreisen. Ein Teil schlug sich von dort offenbar weiter nach Europa durch. "Serbien muss seine Visapraxis ändern, jetzt und nicht irgendwann", sagte Faeser kürzlich.

Dass die alten Visa-Abkommen das Hauptproblem der irregulären Migration nach Europa sind, glaubt man in Serbien nicht. Trotzdem lenkte das Land noch vor dem Treffen ein und verschärfte die Einreisebedingungen für Menschen aus Indien, Burundi, Kuba und Tunesien. Wer von dort kommt, muss jetzt etwa ein bezahltes Rückflugticket mit festem Abreisedatum vorweisen.

An der Grenze zu Bayern hielt die Polizei tatsächlich bereits Tunesier und Inder auf. Die allermeisten illegalen Migranten aber kamen aus Syrien und Afghanistan. Schaffen es diese Geflüchteten bis in die EU, haben sie grundsätzlich gute Chancen auf einen Schutzstatus. Das Verfahren aber müssen sie nach den geltenden Verteilungsregeln in den Staaten durchführen, in denen sie zuerst registriert wurden. Dass das nicht zu oft Deutschland ist, regelt die Ministerin auf dem praktischen Weg, in dem sie die Fahndung an der Grenze zu Tschechien intensiviert und auch die Grenzkontrollen zu Österreich verlängert hat. Viele Menschen werden so an der Einreise nach Deutschland gehindert.

Bei der Bundespolizeiinspektion Waldmünchen hat man allein im Augst insgesamt 325 unerlaubt eingereiste Personen festgestellt, der Großteil von ihnen Syrer. Bei drei Viertel von ihnen habe man die Einreise verhindert. Die Menschen wurden zurück nach Tschechien geschickt, etwa auch die fünf Syrer. In dem konkreten Fall hätten die Menschen kein Asylgesuch geäußert, heißt es zur Erklärung aus dem Bundesinnenministerium.

Wer nämlich dezidiert um Asyl bittet, muss zumindest zunächst in eine Flüchtlingsunterkunft gebracht werden. Dann wird geprüft, wo er zuerst registriert wurde und welches Land für das Verfahren zuständig ist. In Waldkirchen war das bei 18 Prozent der Menschen der Fall. "Was an den Grenzen passiert, findet letztlich in einer Black Box statt", sagt dazu Gisela Seidler, Vorsitzende des Ausschusses für Migrationsrecht beim Deutschen Anwaltverein. Ob die Syrer zum Ausdruck gebracht haben, dass sie in Deutschland einen Asylantrag stellen wollen, werde sich nicht herausfinden lassen. Die Anwältin fordert ein Ende der europarechtswidrigen Grenzkontrollen.