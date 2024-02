Der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen (Mitte) am Samstag auf dem Weg zum Parteigründungstreffen.

Es ist bereits die zweite Neugründung in diesem Jahr: Nach dem BSW will nun auch die Werteunion um Hans-Georg Maaßen bei Wahlen antreten und die Politik in Deutschland verändern.