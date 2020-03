Ihre Meinung zur vereinbarten Waffenruhe in Syrien

Bei einem fast sechsstündigen Treffen in Moskau einigten sich Kremlchef Wladimir Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan auf ein Abkommen.

Russland und die Türkei haben sich auf eine Waffenruhe in Syrien geeinigt und wollen so den Konflikt in Idlib entschärfen. Geplant ist zudem ein zwölf Kilometer breiter Sicherheitskorridor.