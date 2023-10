Über das Vorhaben wurde viel diskutiert, jetzt ist es beschlossen: Straßen- und Schienenwege sollen in Deutschland deutlich schneller gebaut werden. Am Montag hatte sich die Ampelkoalition auf zentrale Punkte geeinigt, am Freitag hat nun der Bundestag das seit 2022 umstrittene Gesetz zur Planungsbeschleunigung beschlossen. Von dem Vorhaben könnten mehr als 700 Projekte profitieren. "Dieser Gesetzentwurf ist ein Meilenstein der Infrastrukturpolitik", sagte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). Jahrzehntelang seien Investitionen vernachlässigt worden: "Jetzt bringen wir Fortschritt."