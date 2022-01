Von Thomas Kirchner und Ronen Steinke, München/Berlin

Am 2. Januar war wieder Corona-Demo in Amsterdam. Die Bürgermeisterin hatte sie verboten, fast zehntausend Menschen gingen trotzdem hin. Oft war es dabei in jüngster Zeit zu Krawall und Gewalt gekommen, Demonstranten attackierten die Polizei. Die Beamten packten manchmal hart zu. Auch diesmal war das so.