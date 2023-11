Von Alexander Hagelüken und Benedikt Peters

Frank Werneke ist dafür bekannt, Auseinandersetzungen nicht aus dem Weg zu gehen. In den kommenden Wochen will der Verdi-Chef Lehrerinnen, Pfleger und andere zum Streik aufrufen und so Bewegung in die Tarifrunde der Länder bringen. Und er verlangt von SPD und Grünen, in der Bundesregierung endlich "mehr Rückgrat" gegenüber der FDP zu zeigen.