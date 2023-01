Die vielen Verlautbarungen von Benedikts Privatsekretär Georg Gänswein treiben den Vatikan um. Auch Franziskus bricht sein Schweigen - wenigstens mutet es so an. Die Rivalitäten im Innern der Kirchenführung werden zusehends schärfer.

Von Oliver Meiler, Rom

Im Vatikan können Gläubige nun das Grab von Benedikt XVI. besuchen, die Krypta unter dem Petersdom ist am Sonntag wieder geöffnet worden. Doch Ruhe, wie sie die da unten in den Grotten herrscht, mag sich oben nicht einstellen. In Rom wird eine Frage diskutiert, die schon in der Formulierung unerhört wirkt: War die Beziehung zwischen Papst Franziskus und Benedikt XVI. am Ende gar nicht so harmonisch, wie sie es der Welt zeigen mochten?