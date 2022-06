Weiße Blumen für die Opfer: Stilles Gedenken am Gun Violence Memorial in Washington.

Von Hubert Wetzel, Washington

In Washington herrschte am Mittwoch kein Mangel an großen Worten. "Historisch", so hieß es, sei das, worauf der Senat sich geeinigt habe, ein "Durchbruch", der "bedeutendste Schritt zur Überarbeitung der Waffengesetze des Landes". Und dieser Überschwang war auch nicht völlig deplatziert: Zum ersten Mal seit Jahrzehnten haben sich Republikaner und Demokraten im Kongress wieder zusammengefunden, um die Schusswaffengesetze der USA zu verändern. Angesichts der tiefen Kluft, die die beide Parteien trennt, und des politischen Sprengstoffs, der in dem Thema steckt, ist das tatsächlich ein historischer Durchbruch.

Er gelang allerdings nur, weil die Substanz des gefundenen Kompromisses eher dürftig ist. Von einer nennenswerten Verschärfung der laxen Waffengesetzte will niemand sprechen. Kurz nach dem Schulmassaker in Uvalde, Texas, bei dem ein Attentäter vor einigen Wochen 19 Kinder und zwei Lehrerinnen erschossen hatte, hatte Präsident Joe Biden dem Kongress einen Katalog mit klaren Forderungen vorgelegt: ein Verbot von militärischen Sturmgewehren, ein Verbot von besonders großen Magazinen, eine härtere Überprüfung sämtlicher Waffenkäufer, eine Erhöhung des Mindestalters für den Kauf halbautomatischer Gewehre. Doch nichts davon findet sich in dem Gesetzespaket, das Demokraten und Republikaner im Senat nun ausgehandelt haben.

Im Gegenteil: Ein wesentlicher Teil der geplanten Veränderungen hat mit dem Zugang zu Waffen nur indirekt zu tun. Am konkretesten befassen sich damit zwei Vorhaben, die allerdings eher zaghaft sind: Zum einen soll bei Waffenkäufern, die zwischen 18 und 21 Jahren alt sind, künftig überprüft werden, ob Jugendstrafen gegen sie verhängt wurden oder ob sie früher psychisch auffällig waren. So soll das Risiko gesenkt werden, dass junge Gewalttäter legal Waffen kaufen. Ob das in einem Land, das kein Meldewesen und keine echte Zentralverwaltung hat, praktisch umsetzbar ist, sei dahingestellt.

Zum anderen soll für Personen - in der Praxis: Männer -, die wegen häuslicher Gewalt verurteilt wurden, der Kauf von Waffen erschwert werden. Die bisherigen Einschränkungen galten nur für Ehe- und Lebenspartner. Künftig sollen auch andere Intimpartner für fünf Jahre ihr Recht auf den Besitz einer Schusswaffe verlieren, wenn sie nachweislich gewalttätig sind.

Eine halbe Milliarde Dollar für ",mentale Gesundheit"

Der Rest des Kompromisses definiert die Schusswaffengewalt, die in den USA jedes Jahr etwa 40 000 Menschen das Leben kostet, de facto von einem Waffenproblem zu einem Gesundheitsproblem um - ein Argument, das die Waffenlobby mit Vorliebe vorträgt. Danach ist nicht der leichte Zugang zu Schusswaffen der Grund für die vielen Toten, sondern der Geisteszustand der Amerikaner. Der Kongress will daher in den kommenden fünf Jahren fast eine halbe Milliarde Dollar für Programme ausgeben, die die "mentale Gesundheit" junger Menschen fördern oder Suizidprävention betreiben. Zudem soll die Sicherheit von Schulen verbessert werden. Das kann alles kaum schaden, ob es das Problem löst, ist aber offen.

Ein weiteres Element in dem Paket sind Zahlungen der US-Regierung an die Bundesstaaten, damit diese sogenannte Red-Flag-Gesetze erlassen und durchsetzen können. Damit sind Gesetze gemeint, die es erlauben, Personen ihre legal erworbenen Waffen vorübergehend abzunehmen, sofern ein Richter diese Personen als gefährlich einstuft. Etliche demokratisch regierte US-Staaten haben längst solche Gesetze. In republikanischen Staaten gelten sie hingegen als Angriff auf das Recht auf freien Waffenbesitz. Insofern ist unklar, ob die Bereitschaft der Regierung in Washington, den Staaten bei Red-Flag-Gesetzen finanziell zu helfen, in der Praxis Folgen haben wird.

Unterm Strich beweist der Kompromiss eher die Handlungsunfähigkeit des Kongresses, was eine echte Reform der Waffengesetze angeht, als dessen Handlungsfähigkeit: Obwohl die neuen Regeln die bestehenden Gesetze allenfalls leicht verändern, stimmten von den 50 republikanischen Senatorinnen und Senatoren am Dienstag in einer Probeabstimmung nur 14 dafür. Der Rest lehnte die geplanten Maßnahmen ab - zu groß war die Angst vor der Waffenlobby und der republikanischen Parteibasis, die alle Veränderungen ablehnen, die den Zugang zu Waffen erschweren, anstatt ihn zu erleichtern.

Zusammen mit den 50 Demokratinnen und Demokraten reichen 14 Republikaner zwar, um das Gesetzespaket in den kommenden Tagen zu verabschieden. Auch das demokratisch beherrschte Abgeordnetenhaus und Präsident Biden dürften zustimmen, selbst wenn sie sich eine echte Verschärfung der Waffengesetze gewünscht hätten. Ob die Reform jedoch tatsächlich Leben retten wird, ist eine andere Frage.