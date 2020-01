Als sich die Veranstaltung in der Gedenkstätte Yad Vashem zum 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz am Donnerstag dem Ende näherte, kursierten die ersten Eil-Meldungen: Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Oppositionsführer Benny Gantz würden kommende Woche nach Washington reisen. Im Weißen Haus wolle US-Präsident Donald Trump den lange erwarteten Friedensplan für den Nahen Osten vorstellen. Dies berichteten mehrere israelische Medien übereinstimmend. Ein Sender wollte sogar erfahren haben, dass die Präsentation bereits an diesem Freitag stattfinden werde.

Der israelische TV-Sender Channel 12 berichtete ohne Nennung von Quellen, dass der US-Plan der großzügigste gegenüber Israel sei. Israel solle die Souveränität über alle Siedlungen im Westjordanland erhalten. Dies würde eine Verschiebung der Grenzen Israels Richtung Osten bedeuten.

Derzeit leben etwa 450 000 Israelis in rund 120 Siedlungen im besetzten Westjordanland und weitere 200 000 in Ostjerusalem, das Israel 1981 annektiert hatte.

Der Siedlungsbau und die Annexion von Teilen des Westjordanland ist auch zentrales Thema im Wahlkampf. Am 2. März wird zum dritten Mal binnen eines Jahres gewählt. Zu Wochenbeginn hatte Gantz erklärt, auch er wolle das Jordantal annektieren - in Übereinstimmung mit internationalen Partnern. Netanjahu hatte diesen Schritt bereits im September angekündigt. Er forderte nun Gantz auf, mit ihm in der Knesset sofort ein Gesetz zu beschließen. Verteidigungsminister Naftali Bennett verlangte von Netanjahu, bereits am Sonntag in der nächsten Kabinettssitzung einen Beschluss über die Annexion des Jordanlandes herbeizuführen. Die USA ließen aber Netanjahu wissen, sie seien gegen Schritte vor der Präsentation ihres Plans.

In den vergangenen Tagen waren aber immer mehr Meldungen kursiert, dass Trump noch vor der Wahl in Israel am 2. März seinen Plan verkünden will. Er tut dies auch mit Blick auf seine eigenen Wahlchancen und die jüdische und evangelikale Wählerklientel in den USA. Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, der das Verhandlungsteam anführt, und sein Mitarbeiter Avi Berkowitz waren eigentlich zum Welt-Holocaust-Forum in Jerusalem erwartet worden und wollten sich mit Netanjahu und seinem Herausforderer Gantz treffen. Die Reise wurde kurzfristig abgesagt und mit schlechtem Wetter begründet.

Als die Meldung von dem Termin in Washington die Runde machte, stellte Verteidigungsminister Naftali Bennet gleich Forderungen: Einen Palästinenserstaat werde er nicht akzeptieren. Davor hatte der Chef der Yamina-Partei, die den Siedlern nahesteht, bereits angekündigt, er sei bereit, "Krieg" zu führen, damit die bisher von Israel verwalteten Gebiete im Westjordanland nicht aufgegeben werden müssen.

Die palästinensische Führung hatte bereits angekündigt, sie akzeptiere keinen Friedensplan der USA. Die Palästinenser beharren auf einem eigenen Staat und Ostjerusalem als Hauptstadt.