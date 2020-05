Es ist kein Jahr her, da nahm die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in Hamburg einen Airbus A319 für die Bundeswehr entgegen. 26 Monate lang war die Maschine umgebaut worden, erhielt ausgefräste und verglaste Öffnungen an der Unterseite des Rumpfs. Durch sie können Spezialkameras Fotos machen, auch ein Infrarotsensor ist an Bord. Mehr als 20 Einsätze pro Jahr solle der Flieger über dem Territorium Russlands absolvieren und dabei eine Art legale Spionage betreiben, weshalb das Verteidigungsministerium neutral von einer "Beobachtungsplattform" spricht.

Der Open-Skies-Vertrag, 1992 ausgehandelt und 2002 in Kraft getreten, erlaubt solche Überflüge als vertrauensbildende Maßnahme. US-Präsident Dwight D. Eisenhower hatte der Sowjetunion schon 1955 derartige Missionen vorgeschlagen. Sie sollten die jeweilige Gegenseite überzeugen, dass die andere Supermacht keinen Angriff plane. Der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Niels Annen, sagte bei der Übergabe, der Open-Skies-Vertrag sei "eine unverzichtbare Säule der Rüstungskontrolle im OSZE-Raum".

Bei der Nato in Brüssel war der Schritt seit Monaten erwartet und befürchtet worden

Doch seit Freitag ist fraglich, ob der deutsche Airbus noch lange über Russland fliegen wird. Die USA haben die nach dem Vertrag erforderliche offizielle Mitteilung hinterlegt, dass sie in sechs Monaten das Abkommen verlassen werden. Außenminister Mike Pompeo begründete die Entscheidung von Präsident Donald Trump damit, dass Russland "schamlos und fortgesetzt über Jahre den Vertrag in verschiedener Art und Weise verletzt hat". So wirft Washington Moskau vor, widerrechtlich Überflüge der russischen Enklave Kaliningrad verhindert zu haben, wo Russland nach Einschätzung der Nato Kurzstreckenraketen stationiert hat, die Atomsprengköpfe tragen können. Auch an der umstrittenen Grenze zwischen Russland und Georgien kam es zu Schwierigkeiten, weil Moskau die abtrünnigen Gebiete Abchasien und Südossetien wie souveräne Staaten behandelt wissen wollte. Schon von 2005 an gab es Beschwerden, dass Russland seinen Verpflichtungen nicht gerecht werde.

Bis zuletzt hatte die Bundesregierung mit den europäischen Partnern darum gekämpft, Trump von einer Kündigung des Vertrags abzubringen. Im Kanzleramt und im Auswärtigen Amt sieht man mit Sorge, wie Stück für Stück die gesamte Architektur der Rüstungskontrolle zusammenbricht. Anders als beim INF-Vertrag über die Begrenzung nuklearer Mittelstreckensysteme, wo auch aus europäischer und deutscher Sicht die Vertragsverletzungen Russlands eindeutig waren, sieht man beim Open-Skies-Abkommen zwar auch russische Vertragsverstöße. Und alle Versuche, dies in einer eigens eingesetzten Arbeitsgruppe namens "Small Group" zu lösen, scheiterten. "Implementierungsdefizite" nennen dies die Diplomaten. Bereits 2017 notierten sie: "Kein RUS Einlenken."

Daran hat sich nichts geändert, wie Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) einräumte. Es gebe "auf der Seite Russlands in der Tat Schwierigkeiten bei der Umsetzung". Dennoch "rechtfertigt dies aus unserer Sicht aber keine Kündigung". Das Abkommen trage "zu Sicherheit und Frieden auf praktisch der gesamten Nordhalbkugel bei". Berlin wolle sich in den kommenden Monaten "mit unseren gleichgesinnten Partnern" dafür einsetzen, dass die US-Regierung ihre Entscheidung überdenkt.

Die Außenminister von Belgien, Tschechien, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, der Niederlande, Spanien, Schweden und Deutschland erklärten am Freitag gemeinsam, an dem Vertrag festzuhalten. Zugleich riefen sie Russland auf, in einen Dialog zu treten und zur vollständigen Umsetzung zurückzukehren.

Bei der Nato in Brüssel war der Schritt seit Monaten erwartet und befürchtet worden. Im Herbst hatte Washington Fragebögen an alle Mitglieder der Allianz verschickt, um deren Meinung einzuholen. Auch wenn die Staats- und Regierungschefs in der Gipfelerklärung von Juli 2018 "Russlands anhaltende selektive Umsetzung" kritisiert hatten, sieht die übergroße Mehrheit die Probleme als lösbar und die Vorteile des Vertrags als erheblich an.

Die Kontrollflüge, bei denen Russen neben Soldaten der Nato-Länder sitzen, trügen nicht nur zur Vertrauensbildung bei; über das gewonnene Bildmaterial ließe sich zudem mit Moskau sehr offen reden, da die Quelle unstrittig sei, heißt es aus der Allianz. Am Nachmittag sollten die Botschafter der 29 anderen Nato-Mitglieder per Videokonferenz von Marshall Billingslea, Trumps Sondergesandten für Abrüstungsfragen, informiert werden.

Als vergangenen Herbst Gerüchte auftauchten, dass Trump die Kündigung erwäge, schrieb Maas einen Brief an Pompeo. Gemeinsam mit Briten und Franzosen übersandten die Deutschen darüberhinaus eine Demarche, Botschafterin Emily Haber wurde im Weißen Haus vorstellig. Im März setzten die Europäer noch einmal mit einem Brief nach - dieses Mal waren auch die Polen dabei. So sollte Washington demonstriert werden, dass auch die gegenüber Russland besonders skeptischen Osteuropäer keinen Ausstieg aus dem Abkommen wollen. Eine klare Zusage, auf die Kündigung zu verzichten, aber gab es nie, regelmäßige Nachfragen aus Berlin, wie es denn nun aussehe, beantwortete die US-Administration hinhaltend.

Immerhin informierte sie diesmal die Vertragspartner über ihre UN-Vertretung in Wien und meldete sich auch noch einmal beim Auswärtigen Amt, bevor die Kündigung in der New York Times stand. Anders als beim INF-Vertrag ist Open Skies mit dem angekündigten Ausstieg der USA allerdings nicht zwingend am Ende. 33 Vertragspartner wollen weitermachen - was zumindest weitere Kontrollflüge in Europa ermöglichen würde. Allerdings weiß niemand, wie Russland letztlich reagiert. Vorerst halte man an dem Vertrag fest und werde weiter alle Verpflichtungen erfüllen, sagte Vize-Außenminister Alexander Gruschko. Sein Kollege Sergej Rjabkow sagte, man sei auch zu Verhandlungen bereit. "Wir wollen aber nicht das akzeptieren, was in Washington formuliert wird." Wie ein Bekenntnis zu dem Abkommen hört sich das freilich nicht an.