USA:Festnahmen fachen Gaza-Proteste an

Es war alles andere als glamourös, was die Medienstars in ihren glitzernden Abendkleidern und dunklen Smokings vor dem Washingtoner Hilton erwartete. Angereist waren sie, um sich an ihrem jährlichen Galadiner im Glanz von Gästen wie Präsident Joe Biden und der Schauspielerin Scarlett Johansson zu sonnen und dabei die Pressefreiheit zu feiern.

Zunächst aber wurden die 2700 Journalisten und Gäste am Samstagabend von einem lautstarken Demonstrationszug empfangen. "Schämt euch", riefen die Protestierenden, "ihr seid Komplizen". Komplizen im Krieg zwischen Israel und Hamas, der schon mehr als 30 000 Menschen in Gaza das Leben gekostet hat. Unter den Opfern sind rund 100 Journalistinnen und Journalisten, Demonstrierende trugen Pressewesten mit aufgemaltem Blut.

In dem Gebrülle ging unter, worin genau die Komplizenschaft der Medien bestehen soll, die seit dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 pausenlos über den blutigen Konflikt und die Opfer sowohl in Israel als auch in den palästinensischen Gebieten berichten. Auch über die getöteten Medienschaffenden, die bei der offiziellen Ansprache an dem Galadiner Erwähnung fanden.

Auseinandersetzungen auch in kleineren Universitätsstädten

Im Kleinen zeigten sich da die Widersprüche, die inzwischen das ganze Land umtreiben. Nachdem die Columbia-Universität in New York ein Protestlager mit Polizeigewalt hatte auflösen lassen, wurden an mehreren Dutzend Hochschulen ebenfalls Zeltlager aufgebaut. Mehrere haben die Schulbehörden polizeilich räumen lassen. Rund 900 Personen wurden bis zum Wochenende laut einer Zählung der Washington Post verhaftet, nicht mehr nur in den Metropolen an der Ost- und Westküste, sondern auch in kleineren Universitätsstädtchen in ländlichen Gebieten, etwa Bloomington in Indiana oder Blacksburg in Virginia.

Eskaliert sind Proteste und Gegenreaktionen, weil bei den Demonstrationen antisemitische Parolen zu sehen und hören waren, bis hin zur offenen Unterstützung der Terrorgruppe Hamas. Einige Vertreter von Studenten- und Professorenschaft versuchten, diese Auswüchse auf Außenstehende abzuschieben, bis deutlich wurde, dass sich auch Organisatoren antisemitisch geäußert hatten. Eine Ausnahme blieben bisher jedoch Auseinandersetzungen wie in Los Angeles, wo es am Wochenende zu Handgreiflichkeiten kam.

Längst geht es den Protestierenden nicht mehr allein um den Krieg in Gaza und die amerikanische Nahostpolitik. Vielmehr dreht sich die Debatte inzwischen auch um das Recht auf freie Meinungsäußerung und die akademische Freiheit. Demonstrierende fordern eine Amnestie für die Verhafteten der vergangenen Tage, die vom Unterricht suspendiert und teilweise auch angeklagt wurden, etwa wegen Hausfriedensbruchs.

Risse bei den Demokraten

Der Konflikt wird befeuert durch harte politische Auseinandersetzungen im Kongress. Vor allem Republikaner werfen den Universitäten vor, antisemitisches Gedankengut zu tolerieren; im vergangenen Dezember mussten die Präsidentinnen von Harvard und der University of Pennsylvania nach einer Anhörung zurücktreten. An der Universität von Columbia trugen vergangene Woche die Anhörung von Präsidentin Minouche Shafik und ein Besuch des Speakers Mike Johnson auf dem Campus dazu bei, die Stimmung aufzuheizen. In dieser Woche wird der Kongress das Thema erneut aufnehmen: Zur Abstimmung kommt ein Gesetz, das das Bildungsministerium verpflichten würde, eine breitere Definition von Antisemitismus anzuwenden, um jüdische Studierende rechtlich besser zu schützen.

Während die Republikaner geschlossen auftreten, öffnen sich bei den Demokraten tiefe Risse. Der progressive Flügel stellt sich mehrheitlich hinter die Demonstranten. Ilhan Omar etwa, prominente Abgeordnete mit somalischen Wurzeln, unterstützte die Proteste ihrer Tochter, die in New York verhaftet worden war. Der zentristische Flügel hingegen unterstützt den Präsidenten Joe Biden, der eine klar pro-israelische Politik betreibt. In der Partei werden nun Befürchtungen laut, Bidens Wählerkoalition zerfalle zunehmend, was ihn die Wiederwahl im November kosten könnte.

Ebenso sorgen sich die Demokraten, der Parteitag von Mitte August in Chicago könnte von Ausschreitungen überschattet werden. 30 000 Teilnehmende erwarten die Organisatoren eines Demonstrationszugs, dreimal mehr als 1968, als Proteste gegen den Vietnam-Krieg den Parteitag, ebenfalls in Chicago, erschütterten. Damals war die Stimmung im Land indes aufgeheizter als jetzt, und es ist noch nicht klar, wie realistisch die Erwartung von 30 000 Demonstranten im kommenden August wirklich ist. An den Universitäten finden derzeit die letzten Unterrichtstage statt; noch ist nicht abzuschätzen, ob die lange Sommerpause die Proteste schwächen wird.