Details aus den veröffentlichten Geheimdienstakten der USA bringen Regierungen weltweit in Erklärungsnot. Besonders aber die in Washington.

Von Fabian Fellmann, Washington

Im Krieg ist die Wahrheit so kostbar, dass sie mit Lügen geschützt werden müsse. Wie zutreffend das Bonmot von Winston Churchill noch immer ist, beweisen gerade zahlreiche Regierungen von London über Kairo und Jerusalem bis nach Seoul, indem sie Dementi verbreiten und Zweifel zu streuen versuchen.

In Erklärungsnot geraten sind sie durch mehr als 100 öffentlich gewordene US-amerikanische Geheimdienstdokumente, nach dem Leck sucht Washington gerade fieberhaft. Bei den Akten handelt es sich um Fotos ausgedruckter Präsentationen, die Auskunft über ukrainische und russische Kriegsstellungen geben und US-Analysen über heikle politische Vorgänge in anderen Ländern enthalten.

Die britische Regierung beispielsweise vermied es, Stellung zu nehmen zu einer Karte mit brisanten Informationen. Diese legt nahe, dass rund 100 Mitglieder westlicher Spezialeinheiten in der Ukraine aktiv sind, aus den USA, Großbritannien, Frankreich, Lettland und den Niederlanden. Während London lediglich ein "ernstes Maß an Ungenauigkeit" in den publizierten Unterlagen beklagte, stellte Paris rundweg in Abrede, dass sich französische Truppen in der Ukraine aufhalten.

Ägypten soll erwogen haben, Russland Raketen zu schicken

Vehement dementierte Kairo einen Bericht der Washington Post, der auf den geleakten Dokumenten basiert. Demnach hat die ägyptische Regierung erwogen, Russland mit 40 000 Raketen für den Krieg in der Ukraine zu beliefern. Das wäre ein Affront gegenüber den USA, die den Verbündeten im Nahen Osten mit Militärhilfe in Milliardenhöhe unterstützen. Ähnlich kategorisch bestritten die Vereinigten Arabischen Emirate, ebenfalls strategische US-Partner, ihre Geheimdienste hätten mit russischen Spionen gemeinsame Sachen machen wollen.

In Seoul ließ Präsident Yoon Suk-yeol mitteilen, "ziemlich viele der fraglichen Dokumente sind gefälscht". Diese sind für Südkorea gleich doppelt brisant. Nicht nur erwog das Land demnach, Artilleriemunition an die USA zu exportieren, obwohl zu befürchten war, diese könnte in der Ukraine landen. Das wäre eine Verletzung einer Maxime der südkoreanischen Außenpolitik, keine Waffen an Krieg führende Staaten zu exportieren. Den Dokumenten zufolge hatte sich die Regierung dabei auch noch von den Freunden in Washington bespitzeln lassen - was das Präsidentenamt in Seoul jedoch als Falschmeldung bezeichnete.

Nonchalant reagierte auf Hinweise einer US-Abhöraktion die Regierung von Benjamin Netanjahu, die ohnehin davon ausgeht, dass sie von Washington ausgespäht wird: Laut einer geleakten CIA-Analyse hatte der israelische Geheimdienst Mossad Angestellte ermuntert, an den Demonstrationen gegen die umstrittene Justizreform Netanjahus teilzunehmen.

Inzwischen gibt es keinen Zweifel mehr, dass die Dokumente echt sind

US-Medien hatten zunächst zurückhaltend über den Inhalt der Dokumente berichtet, die im Chat-Netzwerk Discord in einer schummrigen Ecke des Internets aufgetaucht waren. Ihre Herkunft ist nach wie vor unklar, und als die Fotos den Weg in weitere soziale Netze fanden, wurden zumindest einige abgeändert und gefälscht. Offiziell warnten darum mehrere amerikanische Stellen die Medien vor einer Berichterstattung, weil sich die Echtheit der Dokumente nur schwer überprüfen lasse.

Inzwischen aber lassen die Nervosität der US-Regierung und Hintergrundinformationen aus den Diensten keinen Zweifel mehr daran, dass es sich weitgehend um authentische Unterlagen handelt. Washington ist nun darum bemüht, die Folgen für die internationale Zusammenarbeit zu begrenzen. Er werde auf der Suche nach dem Leck jeden Stein umdrehen lassen, versicherte Verteidigungsminister Lloyd Austin bei einem Auftritt mit Außenminister Antony Blinken.

Am meisten beschäftigt Washington, dass Russland die US-Geheimdienstmethoden durchschauen und Quellen zum Versiegen bringen könnte. Unter anderem könnte Moskau versuchen, Aufnahmen eines zuvor öffentlich nicht bekannten Satellitendiensts namens "Lapis" zu verhindern oder zu stören. Lapis zählt zu den derzeit potentesten Aufklärungsinstrumenten und ermöglicht es, Zeitraffervideos von hoher Detailtreue herzustellen und etwa Truppenbewegungen in der Ukraine zu verfolgen.

Die Frühjahrsoffensive der Ukraine könnte gefährdet sein

Lapis lieferte eine der Grundlagen für die Einschätzung der Amerikaner, die Kämpfe im Osten des Landes trügen alle Merkmale eines "Abnutzungskriegs", der auf ein Patt hinauslaufen könnte, was die Ukraine mit einer Frühjahrsoffensive zu verhindern versucht. Für einen groß angelegten Angriff mangelt es der Armee nach amerikanischer Einschätzung jedoch an Kraft und Durchhaltefähigkeit. Die Frühjahrsoffensive könnte durch das Informationsleck überdies gefährdet werden, weil die Vorbereitungen der Ukraine öffentlich geworden sind. Russland könnte nun versuchen, die Quartiere der federführenden Einheiten zu bombardieren. Dies umso mehr, als der Ukraine, wiederum gemäß US-Einschätzungen, die Munition für die Luftabwehr in diesen Tagen auszugehen droht.

Weil vor allem Russland zu profitieren scheint, kursiert in den USA die These, russische Hacker steckten hinter dem Leck. Dagegen könnte sprechen, dass die meisten Informationen auf besonders gesicherten, nicht mit dem Internet verbundenen US-Computersystemen lagerten. Nun kursieren diese als Fotos ausgedruckter Präsentationen, die auf Zeitschriften liegen, daneben Alltagsgegenstände wie ein Leim der Marke "Gorilla Glue" und ein Nagelknipser. Zu entwirren, was davon Teil der Lüge ist, die die Wahrheit beschützt, wird noch eine Weile in Anspruch nehmen.