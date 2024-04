Mike Johnson, Sprecher des US-Repräsentantenhauses, will eine Abstimmung über Hilfen für die Ukraine ansetzen.

Der Ukraine fehlt es an Geld und Munition. Zwei quälend lange Monate hängt ein Hilfspaket schon im US-Kongress fest. Nun will Mike Johnson, Sprecher des Repräsentantenhauses, eine Abstimmung ansetzen. Doch es herrscht innenpolitisches Chaos in den USA.