Er sei zuversichtlich, dass die Waffenruhe in Gaza weitergeführt werde: Mit dem hoffnungsvollen Ausblick beendete US-Präsident Joe Biden am Wochenende eine kurze Ansprache im Badeort Nantucket, in dem er die Thanksgiving-Feiertage verbracht hatte. Dort hatte Biden am Sonntag mitverfolgt, wie ein vier Jahre altes israelisch-amerikanisches Mädchen aus der Geiselhaft der Hamas freikam und nach Israel in Sicherheit gebracht wurde. Er wäre am liebsten hingeflogen, um sie in den Arm zu nehmen, sagte Biden.

Da war er wieder, der einfühlsame Herr mit all den tragischen Erfahrungen aus seinem eigenen Leben, der als junger Mann seine Frau und seine Tochter im Babyalter verlor, sich aufrappelte, dann einen erwachsenen Sohn an Krebs sterben und den anderen im Drogensumpf versinken sah und sich doch immer wieder zu einem Neuanfang aufraffte. Und der jetzt als Präsident die Geschicke seines Landes und der Welt mitgestaltet, die gerade wieder unzählige Tragödien zulässt.

Querelen im Weißen Haus sind in die Medien gekommen - kein gutes Zeichen

Biden trägt seine Verantwortung nicht leichtfertig, das ist deutlich zu spüren. Sein offen gezeigtes Mitgefühl verhindert jedoch keineswegs Kritik daran, wie er sein Land im Nahostkonflikt positioniert. Tut der US-Präsident zu wenig, um zivile Opfer in Gaza zu verhindern? Die Frage spaltet nicht nur die amerikanische Öffentlichkeit, sondern auch Bidens eigene Leute im Weißen Haus. Fast zwei Dutzend Mitarbeiter verlangten vor Kurzem ein Treffen mit den wichtigsten Beratern des Präsidenten. Sie wollten wissen, was der Präsident unternehme, um die Zahl der zivilen Opfer in Gaza zu senken. Sie wollten wissen, wie sich Biden die Zukunft der Region nach dem Feldzug der israelischen Armee vorstellt.

Die Antworten aus Bidens Umfeld befriedigten die Fragenden nicht. Die Nachricht über die internen Querelen gelangten zur Washington Post, ein Zeichen dafür, wie sehr der Nahostkonflikt Bidens Team durchschüttelt. Bisher hatten sich seine Leute stets damit gebrüstet, eine professionelle Außenpolitik zu betreiben und nach außen geschlossen aufzutreten. Selbstverständlich immer im Kontrast zum Chaos unter Vorgänger Donald Trump.

Als Joe Biden sich nach dem Terroranschlag der Hamas vom 7. Oktober demonstrativ hinter Israel und Premierminister Benjamin Netanjahu gestellt hatte, war die Kritik in den USA im ersten Moment verhalten. Doch schon bald trugen Palästinenser, Studierende, Menschenrechtsaktivisten und linke Gruppierungen den Protest gegen Bidens Positionierung auf die Straßen. Zehntausende demonstrierten in den großen amerikanischen Städten gegen die Lieferung von Waffen an Israel.

Je länger der Krieg im Gazastreifen dauert und je höher die Opferzahlen steigen, desto lauter wird das Echo der Rufe von der Straße auch im Weißen Haus selbst. Etwa 1200 Tote hat Israel nach dem Angriff der Hamas zu beklagen. Auf mehr als 13 000 Opfer beziffert die Hamas inzwischen den Blutzoll, den Israels Militäroperationen in Gaza gefordert haben; diese Zahl ist nur mit großer Vorsicht zu interpretieren, da sie nicht unabhängig überprüfbar ist.

Dennoch werden in den USA nun Parallelen gezogen zwischen Israels Feldzug und den Kriegen, die das amerikanische Militär in den vergangenen Jahrzehnten geführt hat. Nach dem Al-Qaida-Terroranschlag vom 11. September 2001 etwa ließ George W. Bush Afghanistan angreifen. In den ersten zwei Jahren jenes Kriegs, der erst 20 Jahre später enden sollte, starben Tausende; Schätzungen zufolge dürften es allerdings höchstens 5000 gewesen sein. Selbstverständlich ist ein Krieg in einem spärlich besiedelten Bergland wie Afghanistan nicht zu vergleichen mit einer Militäroperation in einem dicht bewohnten Stadtgebiet wie Gaza. Aber in der amerikanischen Öffentlichkeit werden nun beide Zahlen nebeneinandergestellt.

Menschenrechtsaktivisten halten fest, dass sie die USA für die Bombardierung Afghanistans damals scharf kritisiert hätten, obwohl die Opferzahlen niedriger lagen als jetzt in Gaza - dass also durchaus auch Israels Kriegsführung kritisch hinterfragt werden dürfe. US-Medien zufolge hat Israel zahlreiche schwere Bomben über Gaza abgeworfen, Sprengkörper, die ganze Häuserblocks zu zerstören vermögen. Zivile Opfer in großer Zahl sind dabei nicht zu vermeiden. Israel rechtfertigt den Einsatz der Bomben damit, dass nur diese in der Lage seien, Infrastrukturen zu treffen, die die Hamas gezielt unter zivilen Einrichtungen verstecke. In den USA nimmt das Unverständnis gegenüber diesem Vorgehen dennoch zu, zumal ein Teil des israelischen Arsenals aus amerikanischen Beständen stammt.

Der überwiegende Teil der Amerikanerinnen und Amerikaner steht Umfragen zufolge zwar klar aufseiten Israels, mehr als zwei Drittel von ihnen stützen darum Joe Bidens Kurs. Doch gerade bei jüngeren Wählern scheint sich der Demokrat zunehmend ins Abseits zu stellen. Viele Jüngere mögen Biden ohnehin nicht, selbst unter linken Wählern findet er nur bei drei Vierteln Zustimmung, wie jüngst eine Analyse der New York Times ergeben hat. Unter Nichtweißen schrumpft der Vorsprung auf nur noch zwei Drittel. Der Nahostkonflikt wird damit für Biden zunehmend zu einem ernsthaften innenpolitischen Problem. Er hat Israel Milliardenhilfen in Aussicht gestellt. Bisher konnte er diese Versprechen jedoch nicht einlösen, weil der Kongress die entsprechenden Finanzbeschlüsse blockiert. Biden und die Demokraten, die den Senat kontrollieren, wollen ein Paket schnüren und die Gelder für Israel zusammen mit weiterer Unterstützung für die Ukraine freigeben. Die Republikaner, die wiederum das Abgeordnetenhaus dominieren, machen das bisher nicht mit und spielen auf Zeit.

Biden hat Mühe, die jungen Wähler zu erreichen

Höchst ungewiss ist, wie sich das auf die Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr auswirken wird. Die Umfragen zeigen alle ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Biden und seinem republikanischen Herausforderer Donald Trump. Dieses kann Biden nicht gewinnen, wenn er die Unterstützung der jungen Wähler verliert. Analysten weisen darauf hin, dass die bisherigen Umfragen sich an die registrierten Wähler richten, nicht ausschließlich an jene, die auch wirklich zu wählen beabsichtigen. Im für Biden günstigsten Fall bleiben seine Kritiker am Wahltag einfach zu Hause. Hat er Pech, wechseln sie jedoch das Lager.

Biden hat ohnehin Mühe, die jungen Wähler zu erreichen: Vor einer Woche feierte er seinen 81. Geburtstag, und die Debatten über sein hohes Alter reißen nicht ab. Daran ändern auch die Urlaubsfotos mit Bidens Enkeln auf Nantucket nichts. In den sozialen Medien veröffentlichten sie Selfies mit dem Präsidenten in der Badehose, aufgenommen nach dem traditionellen "Eisbärenschwimmen" des Biden-Clans im kalten Ozean. Das Weiße Haus bestätigte später, Patriarch Joe Biden habe persönlich teilgenommen an dem Bad im knapp zehn Grad kalten Atlantik.