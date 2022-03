EIL:Iran greift mutmaßlich US-Basis in Irak an

Iran greift mutmaßlich US-Basis in Irak an

Von Thorsten Denkler, New York

Nach Angaben der irakischen Nachrichtenagentur (INA) wurden am Samstagabend mehrere Raketen auf Erbil im Nordwesten des Irak abgefeuert, berichtet die Jerusalem Post. Ziele waren offenbar US-Einrichtungen wie das US-Konsulat in Erbil und der vom US-Militär genutzte Teil des Flughafens von Erbil, sowie angeblich zwei Trainingszentren des israelischen Geheimdienstes Mossad.

Der Gouverneur von Erbil, Omed Khoshnaw, erklärte, dass mehrere Raketen in das Gebiet eingeschlagen seien. Laut INA waren bei dem Angriff mehrere Explosionen zu hören. Die Agentur AP berichtet mit Verweis auf offizielle irakische und US-Quellen, es seien bis zu zwölf Raketen von Iran aus abgefeuert worden.

Nach Angaben der Agentur Reuters habe es unter Verweis auf Regierungsbeamte keine Opfer unter dem militärischen Personal der USA in Erbil gegeben. Allerdings gibt es unterschiedliche Berichte über die möglichen Schäden. US-Beamte berichten der Nachrichtenagentur AP, es sei zu keinen Beschädigungen an US-Einrichtungen gekommen. Irakische Vertreter hätten dagegen erklärt, der noch nicht bezogene Neubau des US-Konsulates sei von mehreren Raketen getroffen worden.

Die USA haben den Angriff laut AP in einer Erklärung als "unerhörten Angriff auf die irakische Souveränität und einer Demonstration von Gewalt" verurteilt.

Videos zeigen mehrere große Explosionen

Videos in den sozialen Medien zeigen mehrere große Explosionen in der Gegend. Die Videos lassen sich unabhängig nicht überprüfen. Die pro-iranische Sabaraeen News hat auf ihrem Telegram-Kanal Videos von den angeblichen Explosionen gepostet. Nach Angaben des lokalen Fernsehsenders "Kurdistan 24" sei auch das Studio des Senders von der Wucht der Explosionen beschädigt worden. Auf seinem Facebook-Kanal berichtet der Sender in der Nacht Live über den Angriff. Auf den gezeigten Bildern sind verwüstete Redaktionsräume des Senders zu sehen. Die Außenfassade des Senders soll stark beschädigt worden sein.

Der Angriff kommt zu einem Zeitpunkt, da es in den Verhandlungen um ein neues Atomabkommen mit Iran auch nach Ansicht iranischer Vertreter in den vergangenen Wochen substantielle Fortschritte gegeben habe. Sie sind allerdings derzeit ins Stocken geraten.

Der arabische Nachrichtensender "al Hadat" twittert ohne Verweis auf Quellen, der Raketen-Angriff sei "als Reaktion auf die Ermordung von Führern der Revolutionsgarden in Syrien" zu werten. Vor knapp einer Woche wurden nach iranischen Angaben Oberst Ehsan Karbalaei-Pour und Oberst Morteza Saeednejad bei Luftangriffen in der Nähe der syrischen Hauptstadt Damaskus getötet. Die Tötung wurde von iranischer Seite Israel zugeschrieben. Das iranische Außenministerium verurteilte den Angriff am Mittwoch scharf und kündigte Vergeltung an.

In Erbil befindet sich auch ein Kontingent der Bundeswehr. Nach Angaben des Verteidigungs-Blogs "Augen geradeaus" des Militärexperten Thomas Wiegold seien Standorte der Bundeswehr in Erbil laut Einsatzführungskommando der Bundeswehr nicht von dem Angriff betroffen. Erst kürzlich hat der Bundestag das Mandat für den Einsatz der Bundeswehr in Irak verlängert. Dort sind etwa 500 deutsche Soldaten für die Ausbildung von Streit- und Sicherheitskräften im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" im Einsatz.

Irakischer Premier verurteilt den Angriff

Der irakische Premierminister Mustafa al-Kadhaimi twitterte als Reaktion auf den Raketenangriff auf Erbil: "Die Aggression, die auf die liebe Stadt Erbil abzielte und Angst unter ihren Einwohnern verbreitete, ist ein Angriff auf die Sicherheit unseres Volkes." Er habe die Entwicklungen mit dem Premierminister der Region Kurdistan, Masrour Barzani, besprochen. "Unsere Sicherheitskräfte werden alle Bedrohungen für unser Volk untersuchen und standhaft dagegen stehen."

Masrour Barzani erkärt nach Angaben der Jerusalem Post: "Ich verurteile aufs Schärfste den Terroranschlag auf Teile von Erbil und fordere die mutigen und geduldigen Menschen in Erbil auf, Geduld zu haben und den Anweisungen der Sicherheitsbehörden Folge zu leisten."

Es wäre nicht das erst Mal, dass der Iran mit Raketenagriffen aus US-Stütze regaiert. Im Januar 2020 hatte Iran aus Vergeltung für die Tötung seines Top-Generals Soleimani zwei auch von US-Soldaten genutzte Militärstützpunkte im Irak angegriffen. Das Pentagon bestätigte damals die Attacken auf die Stützpunkte Ain al-Assad westlich von Bagdad und auf Erbil.