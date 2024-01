Iran und USA:Der eine Angriff zu viel?

So fangen Kriege an, selbst, wenn niemand sie will. Die eine Attacke zu viel, die der Gegenseite keine andere Wahl lässt. Mehr als 170 Mal, so hat das Institute for the Study of War gezählt, haben proiranische Milizen seit Oktober US-amerikanische Stützpunkte im Irak und in Syrien angegriffen. Es ist der Schattenkrieg, den das iranische Regime seine Verbündeten führen lässt. In Solidarität mit den Palästinensern in Gaza, wie es heißt.